Enquete A Fazenda do Diário do Nordeste aponta saída de Nego do Borel na primeira roça

Nego do Borel pode ser o primeiro eliminado de "A Fazenda 13" nesta quinta-feira (23). Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, o cantor pode ter 45,4% dos votos do público para deixar o reality rural. Ele foi indicado à roça pelo fazendeiro Gui Araújo e foi vetado por Erika Schneider da Prova do Fazendeiro.

Ele disputa a roça de estreia da temporada com a modelo Liziane Gutierrez e Solange Gomes, escritora e ex-Banheira do Gugu.

Liziane aparece no levantamento com a menor quantidade de votos (26,1%), seguida de Solange, que terminou a enquete com 28,6%.

Veja resultado da enquete A Fazenda:

Legenda: Pelo levantamento, Liziane e Solange devem permanecer no programa Foto: Reprodução

O resultado da roça será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta. "A Fazenda 13" começa às 22h45 na Record TV.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Erika Schneider venceu a Prova do Fazendeiro nessa quarta-feira (22) e se tornou a nova fazendeira da semana, ganhando imunidade na próxima roça e o poder de comandar a sede e a delegação de tarefas e trato dos animais.

A disputa foi com as peoas Liziane Gutierrez e Solange Gomes. Participantes tiveram de preencher com areia letras que formavam a palavra “Fazendeiro”. Isso deveria feito enquanto uma bolinha descia em um tabuleiro.

O preenchimento das caixas com as letras só podia ser feito enquanto a bola fizesse o percurso até o fim da mesa. Antes do objeto cair, as peoas tinha de que pegá-lo e arremessá-lo novamente.

A disputa foi acirrada entre Érika e Liziane, enquanto Solange ficou na lanterna, chegando a perder a bolinha no cenário.