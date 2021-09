Enquete A Fazenda: Liziane Gutierrez, Nego do Borel ou Solange Gomes? Quem deve sair na roça?

Liziane Gutierrez, Nego do Borel e Solange Gomes estão na primeira roça de "A Fazenda 13". O trio de roceiros começou a ser definido na votação de terça-feira (21) e foi oficializado no programa desta quarta-feira (22) com a Prova do Fazendeiro.

Érika venceu a disputa e se tornou a nova fazendeira da semana, ganhando imunidade na próxima roça e o poder de comandar a sede e a delegação de tarefas e trato dos animais.

É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado oficial da roça. A eliminação acontece nesta quinta-feira (23) e será anunciada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

As pelas tiveram de preencher com areia letras que formavam a palavra “Fazendeiro”. Isso deveria feito enquanto uma bolinha descia em um tabuleiro.

O preenchimento das caixas com as letras só podia ser feito enquanto a bola fizesse o percurso até o fim da mesa. Antes do objeto cair, as peoas tinha de que pegá-lo e arremessá-lo novamente.

A disputa foi acirrada entre Érika e Liziane, enquanto Solange ficou na lanterna, chegando a perder a bolinha no cenário.