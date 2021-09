Netflix divulga 1° foto de remake de Rebelde; brasileira está no elenco

A Netflix revelou, no fim da noite dessa quarta-feira (22), a primeira imagem do elenco de "Rebelde", remake a ser exibido na plataforma de streaming. Na prévia, os atores estão em frente à escola Elite Way School, onde a trama ocorre, e vestem novas versões do icônico uniforme da instituição.

Legenda: Produção tem estreia prevista para 2022 Foto: reprodução/Instagram

"Surpresa! Que emoção compartilhar o novo uniforme de Rebelde. E isso não é tudo: teremos mais notícias no sábado, no Tudum", anunciou a plataforma no Instagram.

A nova versão de Rebelde será estrelada pelos atores Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente e a brasileira Giovanna Grigio (do remake de Chiquititas). A produção do folhetim ficará a cargo da Woo Films e da Propagate, com previsão de estreia para 2022.

Conforme o portal Popline, a novela "Rebelde Way" foi exibida originalmente na Argentina, com 318 episódios divididos em duas temporadas. O folhetim, da mesma criadora de "Chiquititas" e "Floribella", ganhou seis versões internacionais e foi transmitido em diversos países.

Versões de 'Rebelde'

Apesar de o Brasil ter realizado uma versão própria, produzida pela Record TV, a versão mais popular no País foi a mexicana, a qual originou o grupo RBD, com Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher von Uckermann.

A trama argentina, porém, também originou um grupo musical, o Erreway. Ainda de acordo com a publicação, o conjunto lançou três álbuns, estrelou um filme e fez turnês internacionais enquanto esteve em atividade, entre 2002 e 2004. Em 2006, o grupo se reuniu para uma turnê na Espanha.