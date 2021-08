Christopher Uckermann, do RBD, critica uso da imagem do grupo para promover vacinação em Sobral

O mexicano e integrante do RBD, Christopher Von Uckermann, criticou uma publicação com imagem do grupo feita pela Prefeitura de Sobral, no interior do Ceará, para promover a vacinação de jovens contra a Covid-19. "Nós não temos nada a ver com isso", comentou o artista de 34 anos que integra o sexteto originado na telenovela "Rebelde".

No post, publicado no Instagram da Prefeitura na última quinta-feira (12), foi usada uma foto dos seis integrantes do RBD juntamente como a frase "Y soy rebelde vacinado", para convocar jovens de 22 e 23 anos a tomarem a primeira dose.

"Deixem de usar o tema rebelde para promover a vacina", escreveu Christopher nesse domingo (15), fato que revoltou fãs cearenses da banda nos comentários.

Legenda: A Prefeitura de Sobral recebeu apoio de fãs da banda nas respostas da campanha Foto: Reprodução

"Nós como fãs do RBD desde 2005 autorizamos o uso. Estão fazendo um ótimo trabalho, infelizmente ele é negacionista e quer falar pelos outros", comentou uma fã. Outra pessoa elogiou a campanha publicitária da gestão sobralense e afirmou que "o que importa é que os fãs de RBD são conscientes".

Prefeitura cobre rosto de Christopher

No início da noite desta segunda, a Prefeitura de Sobral publicou no stories uma nova versão da campanha, desta vez com a figura de Christopher coberta pelo personagem do Sistema Único de Saúde (SUS), o Zé Gotinha.

Legenda: O perfil da Prefeitura de Sobral reagiu à polêmica e "apagou" o rosto de Uckermann da imagem Foto: Reprodução

"Longe de mim gostar de treta, só estou postando porque o Zé Gotinha ficou bonito", escreveu o perfil da gestão municipal.

Reação de integrantes do RBD

Após a reação de Christopher à campanha da Prefeitura de Sobral viralizar, dois integrantes do RBD se posicionaram a favor da vacina nas redes sociais nesta segunda-feira (16).

Alfonso Herrera, o "Poncho", publicou em português no seu Twitter "Vacina sim" e recebeu apoio de fãs brasileiros nas respostas.

Legenda: Alfonso publicou apoio à vacinação contra a Covid-19 em português Foto: Reprodução

Já Maite Perroni postou um GIF usando máscara de proteção, que veio acompanhado de uma legenda sobre a pandemia ainda não ter acabado: "Lembre-se que isso não acabou família. Apesar de estarmos vacinados, é importante não baixar a guarda. Para você, para mim, para aqueles que amamos".

Legenda: Por meio do Twitter, Maite se posicionou a favor da vacinação Foto: Reprodução

O sexteto mexicano que tem ainda Anahí, Christian e Dulce María na formação, se tornou sucesso mundial e arrastou uma legião de fãs pelo mundo mesmo após o fim da novela Rebelde. O Brasil é um dos países onde o grupo fez mais sucesso, com diversas turnês, incluindo duas passagens por Fortaleza.

Declarações polêmicas sobre a pandemia

No ano passado, Christopher fez uma série de posts polêmicos afirmando que a pandemia de Covid-19 seria controlada por uma "máfia" e alegando que hospitais recebiam dinheiro para dar diagnósticos positivos da doença, segundo publicado pelo portal Popline.

"Há gente relacionado ao tema tanto no México, quanto nos outros países do mundo. É importante que se questione o que está ocorrendo. Há hospitais que estão recebendo grande quantidade de dinheiro por decidir que a gente tem COVID. Se questionem, peçam uma prova, veja todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Porque há uma máfia por trás disso", publicou o mexicano no Twitter em maio de 2020.

Uckermann ainda compartilhou publicações falando sobre teorias da conspiração, questionando a veracidade das mortes e dos casos de coronavírus. Ele também chegou a concordar com Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina para tratar a Covid.

"Compartilho isso sem perspectiva política. Compartilho porque a hidroxicloroquina já é usada há mais de 65 anos", disse, compartilhando o print de uma notícia sobre o presidente brasileiro recomendar o medicamento, mesmo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomende.