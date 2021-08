Glória Menezes tem alta após 10 dias internada com Covid em São Paulo

A atriz Glória Menezes, 86, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (16). Ela estava internada para tratamento da Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 6 de agosto. As informações são do G1.

A atriz teve sintomas leves da doença durante todo seu período de internação, recebendo atendimento em um quarto da unidade de saúde. Na última semana, ela havia passado pelo desmame do oxigênio.

Já seu marido, o ator Tarcísio Meira, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), chegou a ser intubado e a passar por diálise, mas faleceu na última quinta (12) por complicações da infecção.

"O pai já tinha algumas comorbidades bastante sérias. Tinha problemas pulmonares e renais também, então havia a preocupação. Minha mãe está bem agora, graças a Deus, mas por causa da vacina", revelou seu filho, Tarcísio Filho em entrevista ao Fantástico exibida domingo (15).

Homenagem da Globo

Pouco antes de confirmar a alta de Glória Menezes, Tarcísio Filho foi um dos que concederam entrevista ao Fantástico para compor a homenagem à Tarcísio Meira. Segundo ele, mesmo vacinados, os pais seguiam todos os protocolos de segurança contra a doença.

"Eles saíam para coisa muito eventuais, para médicos, já que são pessoas mais velhas e precisam de cuidados. Nós não sabemos mesmo de onde pode ter vindo", explicou ele.

Legenda: Tarcísio Filho falou sobre a morte do pai e confirmou o estado de saúde da mãe ao Fantástico Foto: reprodução/Rede Globo

Tarcísio e Glória estavam confinados no sítio da família, localizado na cidade de Porto Feliz, em São Paulo, desde o ano passado, quando a pandemia se iniciou em solo brasileiro.

A notícia da morte do pai, inclusive, foi dada a Glória por ele. "Ela não se nega a viver aquilo, se ela tiver que chorar, ela vai chorar. Minha mãe não tem barreiras para com os sentimentos dela, ela não nega a vida", comentou o Tarcisinho durante a entrevista sobre o momento da revelação.

Saudades da família

Além disso, ele falou sobre a personalidade de Tarcísio em vida, que é lembrado por todos como um homem generoso e simples.

Tarcísio Filho Ator e filho de Tarcísio Meira "O pai sempre foi um homem muito simples. As comidas eram comidas simples, os prazeres dele eram muito simples. Várias vezes na vida, os momentos glamourosos da profissão o levavam para o glamour, mas estar junto à terra era muito importante para o meu pai"

Segundo Tarcisinho, o momento é de dor, mas a lembrança positiva do pai permanece. "Sempre terei saudades, a vida toda. Eu só quis vir falar, porque é um momento muito íntimo, de dor, muito pessoal, mas nós fomos acometidos e submersos por uma onda de amor e solidariedade. Então, tenho que de alguma forma dizer obrigado a essas pessoas. Está sendo muito importante", reforçou.