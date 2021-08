Ainda internado por conta da Covid, Zeca Pagodinho "está bem e sem sintomas", informa assessoria

Internado desde o último sábado (14) após testar positivo para Covid-19, Zeca Pagodinho, 62, tem quadro assintomático, informou comunicado da assessoria de comunicação.

"Ele não teve nenhum sintoma. Uma pessoa da família precisou fazer o teste e o laboratório testou a todos, então ele soube que estava positivo. Está bem e, em breve, estará em casa", diz o comunicado ao Estadão.

A Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, já havia esclarecido que o cantor estava com "bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio".

O artista já recebeu as duas doses contra a Covid-19, tendo sido a primeira em abril, e a segunda no mês passado. Ele é um dos defensores na vacinação em massa.

"Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos",