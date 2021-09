Expulso de 'A Fazenda 13', Nego do Borel declara torcida para que Dayane Mello se salve da Roça

Nego do Borel usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (29) para declarar torcida para Dayane Melo, que está na Roça com Bil Araújo e Mussunzinho no reality show "A Fazenda 13", da Record TV. O cantor foi desligado do programa suspeito de ter abusado sexualmente da modelo.

"Por mais que muita gente possa querer julgar tudo que vivemos aí foi muito importante para mim, você é uma pessoa incrível desejo que aconteça o melhor pra você e se o melhor for você ficar que você fique, minha torcida é para o seu melhor", postou o funkeiro.

Ele mostrou, nos Stories do Instagram, que estava acompanhando a Prova do Fazendeiro. A disputa definiu o novo dono do chapéu e dupla que enfrentará Mussunzinho na noite de eliminação.

Gui Araujo ganhou a competição, e Bil Araújo e Dayane Mello foram a berlinda. O resultado será anunciado na quinta-feira (30), ao vivo, pela apresentadora Adriane Galisteu.

Pedido de votos

"Vou votar muito para você ficar doidinha. Você tem o coração bom demais", publicou. "Por favor, vamos votar para a Day ficar, rapaziada", pediu.

Questionado por um seguidor quem apoia na Fazenda 13, Nego do Borel apontou, além de Dayane Mello, o ator Mussunzinho.