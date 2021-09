Nego do Borel é expulso de 'A Fazenda 13', confirma Record TV

O cantor Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" neste sábado (25), devido à polêmica de suspeita de estupro contra Dayane Mello. Pressão pela expulsão do peão por público e patrocinadores teria sido definidora para a decisão.

Por volta das 19h, a produção do programa chamou todos os participantes para a sala e avisou da expulsão de Nego. Segundo o comunicado, a saída do participante se deu por "razões jurídicas", em relação às atitudes dele nesta madrugada.

Os peões foram instruídos a arrumar as malas do peão.

A informação foi anunciada nos perfis oficiais do reality. "Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição", publicou o perfil do programa.

O participante não é mais encontrado em nenhuma das câmeras da transmissão 24h.

Nego está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, após Boletim de Ocorrência (B.O) ser registrado pelos advogados de Dayane, que foram inclusive à sede do reality show.

Entenda o caso

A troca de carícias entre Nego do Borel e Dayane Mello embaixo do edredom após a segunda festa do programa, na madrugada desse sábado, gerou revolta nas redes sociais.

Internautas apontam que ela estava sob efeito de álcool, momento em que o cantor teria se aproveitado da situação. A equipe da modelo considerou o ato como "inaceitável".

Em vídeos, é possível ouvir barulhos que seriam gemidos do cantor. Em outro, Dayane chega a falar "para".

Dayane diz não lembrar de nada

Ao acordar neste sábado, Dayane Mello conversou com a fazendeira Erika Schneider e disse não lembrar do que ocorreu após a festa, como a queda que a deixou com um hematoma.

“Não sei o que aconteceu aqui, mas eu tô com uma dor imensa, tem um roxo aqui. (…) De novo eu aprontei nessa festa… não vou nem perguntar pra ninguém o que eu fiz, senão vem a depressão", afirmou a peoa.

A única recordação da modelo, no entanto, foi sobre a desorganização no quarto. "Tava uma bagunça", disse, enquanto tomava café.