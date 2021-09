Dayane Mello é impedida de falar com os advogados sob ameaça de expulsão, relata defesa

A defesa da modelo Dayane Mello emitiu uma nota de repúdio, neste domingo (26) alegando que a Record TV está impedindo, sob ameaça de expulsar a cliente de "A Fazenda 13", que ela fale com os advogados sobre a polêmica com o cantor Nego do Borel, expulso suspeito de estuprar a peoa.

De acordo com a equipe da participante, "foi negado a ela, o seu direito como vítima, de falar com as autoridades e seus advogados sobre o ocorrido, sob ameaças da produção de expulsão da mesma caso o fizesse, ultrapassando qualquer protocolo e cláusula contratual".

Também conforme a defesa da modelo, a Record TV, "banalizou um caso tão grave" e "colocou a vítima como vilã" em uma edição que classificou como "triste e absurda".

"Segundo o programa exibido, o resumo da noite da vítima foi correr atrás do homem que a violentou, dando indícios e sinais afirmativos para que o mesmo se sentisse livre para praticar o ato. Mostrando uma narrativa distorcida dos fatos, na qual a vítima do abuso como alguém que buscou se colocar naquela situação, além de romantizarem todo o ocorrido".

'Partes importantíssimas' foram ocultadas, diz nota

A nota de repúdio também diz que, "para vender ao público a história construída", o programa ignora a relação de Dayanne Mello com outra competidora, "com quem já trocou diversos beijos e nenhum foi exibido".

Acrescenta que foram ocultadas "partes importantíssimas", como o estado de embriaguez em que a modelo se encontrava, "inclusive precisando de ajuda de quatro pessoas para vesti-la, não conseguindo sequer se segurar em pé.

'Falas repugnantes'

Os advogados destacam que "esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Dayane disse para parar, que não podia e que não queria. "Não mostraram as falas repugnantes do participante falando que precisava de concentração para seu órgão íntimo estivesse rígido o suficiente para praticar os atos sexuais".

Foi criticado pela defesa, também, o momento quando "expuseram no programa a conversa da Dayane com um psicólogo, homem, que mais parecia um interrogatório sobre fatos que ela nem sequer tinha ciência, inclusive direcionando e induzindo várias de suas respostas".

Decisão da emissora

Durante a exibição do programa deste sábado, a apresentadora Adriane Galisteu enfatizou que a emissora investigou as acusações de estupro e decidiu pela expulsão do funkeiro.

"Alguns fatos ocorridos, na madrugada, demandam esclarecimento. O primeiro deles é que o participante Nego do Borel está fora da Fazenda", anunciou.

“A produção do programa e a Record TV apuraram, desde muito cedo, com toda a cautela e cuidados necessários, os fatos envolvidos nesta questão”, completou.

A apresentadora explicou também que alguns pontos do depoimento de Dayane foram cruciais para que a decisão sobre a expulsão de Nego do Borel fosse tomada. Em pelo menos dois momentos da conversa de Dayane com a produção do programa, após o episódio da madrugada, ficou claro que a peoa não se lembrava do que aconteceu.

O primeiro momento foi quando os outros participantes pediram para que ela saísse da cama. Mileyde chegou a puxar Dayane pelas pernas e a colocou em outra cama. Em conversa com a produção d'A Fazenda, ela disse não se lembrar. O segundo foi quando ela falou para Nego do Borel parar. "Eu tenho uma filha", disse, em seguida. Dayane afirmou que não se lembrava.

Adriane Galisteu Apresnetadora "Existe uma regra do jogo que diz: 'Qualquer atitude que possa ameaçar ou colocar em riso a integridade física de um ou mais participantes pode levar à expulsão'. O entendimento da produção e da direção da Record foi que Nego violou essa regra agindo de uma maneira não condizente com o jogo que nós pretendemos e organizamos por aqui".

Galisteu encerrou o programa de sábado deixando um recado: "quero dizer para vocês que, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, vale o recado. Quando uma mulher diz não, é não. Quando uma mulher diz sim, também é não".