Marcos Mion explica uso de camiseta no Caldeirão, e revela qual tatuagem não podia mostrar na Record

Marcos Mion comemorou o fato de poder mostrar o braço fechado com tatuagens na TV e revelou, no domingo (3), em publicações no Twitter, qual delas era barrada na Rede Record. Mesmo lembrando da gratidão à emissora onde trabalhava, ele contou que precisava esconder a imagem de Nossa Senhora gravada no antebraço.

"Eu não poder usar camiseta por conta da Nossa Senhora que tenho no antebraço é um fato", disse o apresentador, logo após determinar "gratidão sem fim" pelo tempo passado na empresa.

Foto: reprodução/Instagram

"Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Eu sempre aceitei e respeitei a decisão deles! É uma diretriz da empresa, assim como qualquer empresa tem suas crenças e pilares. Normal", pontuou.

Desculpas à santa

Sobre o assunto, Mion revelou que antes sentia a necessidade de se desculpar com a santa todas as noites. "Apesar da minha devoção, eu amava meu trabalho, todas as pessoas e o que a gente criava lá. Eu citava Nossa Senhora por conta da minha crença e eles editavam por conta da crença deles e tá tudo certo", escreveu.

Foto: reprodução/Twitter

Agora no comando do Caldeirão, na Rede Globo, durante as tardes de sábado, ele utilizou uma camiseta pela primeira vez e declarou abertamente a felicidade.

"Quando me vi esse sábado de camiseta e Nossa Senhora em 1º plano, me emocionei! Não critiquei a Record! Nunca. Isso foi faísca do Twitter. Apenas descrevi o quão legal era me ver com Santa Maria no braço!", continuou no relato.

Além disso, Mion fez questão de decretar, mais uma vez, a impossibilidade de um desentendimento com a antiga emissora. "Foi uma 'separação' feliz no final das contas. As vidas seguem, portanto, meus comentários hoje não tem mais a ver com a Record, nem a Record quer nada mais comigo", finalizou.