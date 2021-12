Tiago Leifert se posiciona após críticas de Ícaro Silva sobre o BBB: 'respeita a nossa história'

Tiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother Brasil, se pronunciou no Instagram, nesta terça (21), após declarações feitas pelo ator Ícaro Silva contra o reality show. Cotado como um dos participantes do grupo Camarote, que reúne famosos nas edições, Ícaro usou o Twitter ainda na segunda (20) para negar a participação no programa, chamando o formato de "entretenimento medíocre".

"Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nesssa fic absurda de que eu cogitaria ir para o Big B**ter Brasil", publicou Ícaro no perfil pessoal.

Em resposta no Instagram, Tiago utilizou um print da publicação do artista para dizer que o achava um excelente ator, mas que não concordava com a definição dada por ele nas redes sociais.

"Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!)", escreveu, inicialmente, o apresentador. Veja:

Legenda: Tiago Leifert usou o Instagram para se posicionar sobre o assunto Foto: reprodução/Instagram

Em seguida, Leifert reforçou que a opinião de Ícaro estava baseada apenas no interesse pessoal, já que as métricas relacionadas ao BBB, que apontam questões como audiência e relevância, mostram o contrário.

Além disso, também direcionou a crítica ao momento no qual o ator pediu para que respeitassem a história dele.

"Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim", continuou.

No fim, também pediu para que o ator repensasse os próximos trabalhos. "Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você", pontuou.