Citado por Ícaro Silva, pai de Tiago Leifert foi diretor na Globo

Em meio à polêmica entre Ícaro Silva e Tiago Leifert, uma coisa chamou atenção do público: o trecho da carta em que o ator sugere que o sucesso do ex-apresentador na TV Globo é por ter "um parente no lugar certo" e o "sobrenome correto".

Quem é o pai do Tiago Leifert

Ícaro, na verdade, se referiu ao pai de Tiago, Gilberto Leifert, que segundo informações do portal Uol, foi diretor de Relações com o Mercado na Globo entre os anos de1988 e 2018. A área é ligada à parte comercial, e lida com publicidade.

Ele também foi diretor-executivo e presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), entre 1980 e 2018. O órgão é responsável por fiscalizar a ética das propagandas veiculadas no Brasil.

Em setembro deste ano, o ex-apresentador do Big Brother Brasil falou sobre o pai no programa "Mais Você", logo após anunciar sua saída da TV Globo.

Tiago contou que era conhecido na emissora desde a infância, e que brincava na sala do pai. "Conheci muita gente que depois virou CEO, eu brincava na sala dessas pessoas. Quando eu fui contratado pelo SporTV, em 2006, os motoristas que levavam a gente no jogo tinham me levado à escola algumas vezes, tinham almoçado na minha casa, conheciam o meu cachorro", disse.