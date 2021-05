Juliette ganha mais de 29 milhões de seguidores em 4 meses e vira a ex-BBB mais seguida do Instagram

Quatro meses após entrar no Big Brother Brasil (BBB) 21 e menos de um mês depois de vencer a edição com 90,15% dos votos, a paraibana Juliette Freire se tornou, nesta quarta-feira (26), a ex-BBB mais seguida da história do reality show. Desde que o programa começou, em 25 de janeiro, ela ganhou mais de 29.793.568 usuários na sua conta.

Sabrina Sato

Contador de seguidores atualizado às 16h30 desta quarta apontava 29.797.913 seguidores no perfil de Juliette. Ela ultrapassou Sabrina Sato, que até então ocupava o posto de ex-BBB mais seguida. A "japa" está com 29.792.714 seguidores.

Legenda: Juliette se aproxima dos 30 milhões de seguidores Foto: Reprodução

Na grande final do BBB 21, no dia 4 de maio, Juliette estava com cerca de 24 milhões no Instagram. O número inclusive foi utlizado por Tiago Leifert no discurso da vitória da paraibana.

"E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno!", disse Leifert.

QUANTOS SEGUIDORES JULIETTE TINHA ANTES DO BBB?

Juliette tinha 4.265 seguidores no Instagram antes do BBB 21, O número foi relembrado pela apresentadora Ana Clara na entrevista com a campeã após a vitória.

Legenda: A maquiadora mantinha um perfil profissional de maquiadora Foto: Reprodução

VIDA DE CAMPEÃ

Em entrevista recente, a paraiban afirmou que tem enfrentado crises de ansiedade e que a fama repentina a fez procurar por acompanhamento psicológico duas vezes por semana.

"Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo patológico, a se tratar. Agora, está muito intenso, chego a me tremer toda. Tenho medo de tudo", afirmou a maquiadora em entrevista ao jornal Extra.

"Quando tem muita gente junta, temo que as pessoas se machuquem. Quando falo, temo machucar alguém. Tenho receio de usar uma palavra errada. Eu me assusto com o poder da minha opinião e as consequências dela", prosseguiu.

A maquiadora e advogada disse também ter procurado um padre para falar sobre o que está vivendo. "Tive uma conversa muito boa com ele sobre a questão do endeusamento, que me deixa angustiada. Sei que eu sou uma pessoa que vai falhar. Falho todos os dias. Do mesmo jeito que a repercussão tem sido muito positiva, pode vir a ter efeito contrário", afirmou.