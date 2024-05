Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (2/5)

Hoje, Plutão retoma o seu movimento direto. E sinto que você vai ter que refazer alguns caminhos. Nos próximos 6 meses você vai ter que testar novamente aquela ideia, projeto e tudo que você vem construindo na sua vida. Plutão, o senhor das transformações profundas, quer saber se você desapegou de verdade. Até o dia 12 de outubro você vai precisar rever o que foi transformado e o que ainda precisa mudar na sua vida. A Lua já acorda num diálogo nada fácil com Júpiter e você precisa buscar os resquícios do passado que ainda estão aí te atrapalhando. No período da tarde a Lua chega no signo de Peixes e você pode se sentir mais aliviado. Tente recarregar suas baterias, lembre-se que Marte está no signo de Áries cheio de gás, mas todo guerreiro precisa de descanso. Deixe suas armas de lado, desarme-se e abra seu coração, ou seja, é hora de abaixar as defesas e se abrir para algo novo.

Áries

Você está pronto para conquistar seus objetivos, ariano(a). Pode ser que nos próximos dias você comece a liderar um projeto ou quem sabe vai iniciar uma parceria de sucesso. Planeje o futuro, mas não se perca no presente.

Touro

Você anda mais introspectivo, taurino(a) e isso é muito bom. Tente ser mais discreto(a), zele pela sua privacidade e momentos de silêncio. Decisões importantes podem ser mais eficazes se mantidas em segredo.

Gêmeos

Chegou a hora de dar uma acelerada nos projetos, geminiano(a). Este é o momento ideal para colocar em prática uma ideia. Tome as rédeas da sua vida e faça acontecer. O momento pede interação com amigos e contribuição com um grupo com o qual você está envolvido.

Câncer

Marte em Áries acendeu um fogo intenso na sua carreira e ambições. Aproveite essa boa dose de energia e motivação para que você persiga seus objetivos profissionais. Muito cuidado com as decisões precipitadas.

Leão

Busque novas experiências que ampliem seus horizontes, leonino(a). O momento pede o início de um curso ou a busca por um conhecimento que vai expandir a sua visão de mundo ou quem sabe planejar de uma viagem. O momento pede foco no que você quer ver crescer.

Virgem

Você está cheio de energia, virginiano(a), quando falo de energia, falo também da energia sexual. E até início de junho use seu fogo também para resolver pendências com coragem e determinação.

Libra

Sua atenção se volta para as relações próximas, libriano(a), seja amorosa ou de trabalho. Nos próximos dias você vai ter que lidar com um clima competitivo. Fuja das discussões e foque nas conversas sinceras e necessárias.

Escorpião

Recarregue sua bateria, escorpiano(a), pois você terá muito trabalho pela frente. Tudo que você precisa é de coragem e iniciativa para assumir novas atividades. Mas não esqueça de cuidar da sua saúde com uma rotina de exercícios e uma alimentação saudável.

Sagitário

Sua vida amorosa está em alta nos próximos dias. Viva e reviva alguns sentimentos. Se permita viver uma grande paixão ou fortalecer algum vínculo romântico. E se a insegurança bater à sua porta, está tudo bem, faz parte do processo.

Capricórnio

Foque no seu lar, raízes e passado. Algumas questões precisam ser resolvidas. Organize sua vida íntima e doméstica. Se tiver que fazer alguma mudança de casa ou na sua casa, faça. Reorganize suas emoções.

Aquário

Foque na sua comunicação, aquariano(a). Maio está super favorável para vendas e trocas. Você tem o poder de conquistar por meio das palavras. Aproveite para vender uma ideia ou para ter uma conversa corajosa, mas muito cuidado com as palavras.

Peixes

Aproveite o impulso marcial na sua vida para lidar com questões financeiras. Você está vivendo um ótimo momento para organizar suas contas ou buscar maneiras de aumentar sua renda. O universo pede ação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.