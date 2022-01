Juliette dá carro que ganhou como parte do prêmio do BBB 21 ao irmão

A vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette Freire, fez uma grande surpresa ao irmão, Washington Feitoza, nesta sexta-feira (7). Ela o presenteou com o carro que ganhou como parte do prêmio do reality show.

Em vídeo divulgado no Instagram Stories da ex-sister, ela oferece uma caixa ao irmão, que a abre desconfiado. Dentro do embrulho, está a chave do veículo, modelo Fiat Pulse. O carro integrou o prêmio do programa, que também a agraciou com R$ 1,5 milhão.

Irmão de Juliette fica surpreso

"É meu carro?", perguntou ele, incrédulo. "É seu!", respondeu Juliette. Em seguida, ele exclama e a abraça emocionado enquanto faz agradecimentos.

"Juliette, eu não tenho mais idade para essas coisas mais, não", comenta ele, indo às lágrimas. "Vai lá olhar, bestão", indica a advogada paraibana.

Na sequência, os dois aparecem se abraçando no carro, enquanto visualizam os recursos do automóvel. "Menina, como estou fina", brinca Washington. "Nem nos nossos melhores sonhos", escreveu a ex-BBB em legenda sobre o vídeo.

Legenda: Juliette sinalizou recurso de computador de bordo para irmão, deslumbrado com o presente Foto: reprodução/Instagram

'Significado especial'

Posteriormente, a ex-sister discorreu sobre o presente dado ao irmão. "Podia ser qualquer outro carro, mas esse tem um significado especial", destacou, lembrando-se da história com a família.