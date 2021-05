SUV Progetto 363, um dos prêmios do vencedor do BBB 21, tem imagens reveladas

As primeiras imagens do Progetto 363, SUV que será um dos prêmios do vencedor do BBB 21, foram veiculadas nesta terça-feira (4).

O carro, que será concedido ao escolhido do público junto de R$ 1,5 milhão, será lançado pela marca italiana Fiat. Enquanto as buscas por "carro da Juliette" sobem na Internet, já que a paraibana é a favorita ao prêmio, o veículo ainda terá um nome oficial escolhido.

Legenda: Progetto 363 será o carro do vencedor da 21ª edição do Big Brother Brasil Foto: divulgação

Base do compacto

Segundo a montadora, o Progetto 363 foi feito sob a plataforma do Argo, carro compacto que esteve na lista dos mais vendidos em abril de 2021. Sites especializados apontam que a fórmula é a mesma de automóveis como o Volkswagen Nivus e o Caoa Chery Tiggo.

No modelo, uma carroceria hatch, atualizações na dianteira e na traseira, uma pintura bicolor e um sistema com iluminação de led.

Porém, até o momento, não foram divulgados detalhes da motorização do modelo. Segundo a fabricante, que deu detalhes anteriormente, o esperado é que ele seja turbo flex, assim como a picape Toro.

Nome do público

Para fortalecer a estratégia de divulgação do carro, a decisão do nome ficará a cargo do público.

Ao todo, três nomes serão disponibilizados oficialmente e passarão por uma votação aberta. São eles: Fiat Tuo, Fiat Domo e Fiat Pulse.