Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26
Jonas venceu a quinta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.
(Atualizado às 22:32)
Jonas venceu a 5ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta sexta-feira (13). Com a vitória confirmada, Jonas escolheu os participantes para o VIP do reality show.
A última etapa da prova foi disputada por Gabriela, Jordana e Jonas Sulzbach. Os participantes do Big Brother Brasil 26 iniciaram a disputa na quinta-feira (12).
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26
VIP
- Jordana
- Gabriela
- Alberto Cowboy
- Edilson
- Marciele
XEPA
- Marcelo
- Breno
- Maxiane
- Samira
- Jordana
- Solange Couto
- Chaiany
- Juliano Floss
- Milena
- Babu
- Ana Paula
- Leandro
CONFIRA MOMENTO DA DIVISÃO
