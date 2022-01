Saiba quais participantes do BBB 22 ganharam mais seguidores nas redes sociais

Faz apenas uma semana que a 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB) 22 começou, e o programa anda agitando bastante a internet. Antes mesmo da estreia, o cearense Vyni disparou o número de seguidores, sendo o participante que mais ganhou o 'follow' do público no Instagram.

Nesta segunda-feira (24), ele soma 3,8 milhões de "lampiões", como foi apelidada sua torcida.

Logo após vem a sister Eslovênia, que ganhou 1,6 milhão, seguida de Jade Picon, que ganhou 1,18 milhão e soma, ao total, mais de 16 milhões de seguidores.

Veja a lista dos participantes do BBB 22 que mais ganharam seguidores no Instagram

Vyni: + 3,28 milhões

Eslovênia: + 1,6 milhão

Jade Picon: + 1,18 milhão

Douglas Silva: + 1,16 milhão

Rodrigo: + 1,02 milhão

Maria: + 692 mil

Laís: + 655 mil

Brunna Gonçalves: + 600 mil

Tiago Abravanel: + 520 mil

Paulo André Camilo: + 500 mil

Bárbara: + 470 mil

Pedro Scooby: + 460 mil

Jessilane: + 440 mil

Linn da Quebrada:+ 400 mil

Naiara Azevedo: + 370 mil

Arthur Aguiar: + 365 mil

Eliezer: + 330 mil

Lucas: + 280 mil

Natália: + 270 mil

Luciano: + 250 mil

Cearense faz sucesso

Durante o programa "Fora da Casa", comandado por Ana Clara, a apresentadora afirmou que as buscas sobre Crato, cidade natal de Vyni, no Cariri cearense, também aumentaram na internet.

Vyni até ganhou uma arte em grafite em sua homenagem no Cariri, feita pelo artista visual Wanderson Petrova. "Me senti representado por Vyni. O povo do Cariri é resistente, forte e resiliente. A luz do nosso lampião vai estar sempre acesa e a fé do nosso povo é inexplicável. Traz o prêmio pro Cariri, Vyni!", disse.

Legenda: Arte em grafite em homenagem a Viny no Cariri Foto: Reprodução/Globo

"Vaia cearense" e "Coelce, Natália, boa tarde"

Vyni realmente mostra que é cearense. O bacharel em Direito conquistou o público e rendeu boas risadas desde o vídeo da entrada na casa, que teve direito até a famosa "vaia cearense" e referência ao "Padim Ciço".

O brother também está levando os memes cearenses para o mundo. O participante, em momento de descontração no reality show, interpretou o famoso áudio "Coelce, Natália, boa tarde".

Assista:

Vyni leva famoso meme cearense "Coelce. Natália. Boa tarde" para BBB 22 https://t.co/wuqKevi0g4 pic.twitter.com/GQ1DkN7JJ7 — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 22, 2022

