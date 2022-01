Números do BBB 22: quanto custa um patrocínio no reality

O Big Brother Brasil começou na última segunda-feira (17) e pode ser visto como uma grande oportunidade para muitas marcas, afinal, o reality vem ganhando relevância cada vez maior entre o público, e isso se traduz em números impressionantes.

A expectativa é que a 22ª edição do programa receba mais de R$ 1 bilhão em patrocínio de grandes marcas e empresas.

Confira abaixo como funciona o sistema de cotas de patrocínio e os valores desembolsados pelas marcas.

Qual a cota mais cara de patrocínio do BBB 22?

A cota máxima de patrocínio da 22ª edição do BBB custa R$ 91,9 milhões, segundo o portal Meio & Mensagem. Para a edição de 2022, três marcas estão confirmadas, são elas:

Americanas;

Avon;

Picpay.

Inclusive, a cota máxima tem ficado mais cara a cada ano. Em 2018, a marca teria que desembolsar cerca de R$ 34 milhões para ter a visibilidade total da marca vinculada ao programa.

[Gráfico]

Qual a cota mais acessível de patrocínio do BBB 22?

As cotas mais acessíveis são a "Camarote" e a "Brother". Na cota Camarote, a marcar terá que investir cerca de R$ 69,4 milhões. As marcas confirmadas com estas cotas são:

C&A;

Amstel;

Seara;

P&G.

Já na cota Brother, o valor de patrocínio chega a R$ 11,8 milhões, com quatro marcas confirmadas:

Above;

Engov;

Quinto Andar;

Mc Donalds.

Provas e ação individual no BBB 22

A dinâmica do jogo também é composta por provas: de liderança e de imunidade. Durante os três meses do reality, as marcas também podem patrocinar uma das provas ou até mesmo realizar uma ação individual com os brothers.

O programa deve faturar R$ 600 milhões com os patrocinadores. Até agora, as marcas confirmadas para as ações avulsas são:

Coca-cola;

99;

Doriana;

Fiat.

Quanto custam os intervalos comerciais avulsos?

Os intervalos comerciais também são uma grande fonte de receita para o programa. Isso porque cada 30 segundos são vendidos por cerca de R$ 500 mil. Vale lembrar que são 6 comerciais por intervalo, uma média de 2 intervalos por programa, ao longo de 95 dias.

Além disso, a Globo também monetiza outros produtos com o BBB, como o GShow, Globoplay, Multishow, PayPerView e mais. A estimativa é que o programa deve render mais de R$ 1 bilhão para a emissora em 2022.