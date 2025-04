Jangada Renault realiza maratona de vendas com ofertas exclusivas neste sábado (26)

Oportunidade para quem está buscando encerrar abril de carro novo, o evento “Maratona de Vendas”, da Jangada Renault, será realizado no próximo sábado (26). Com duração das 8h às 20 horas, na sede localizada na Av. Júlio Ventura, 100, no bairro Aldeota, a ação contará com condições especiais para os clientes que procuram adquirir um Renault zero quilômetro.

O destaque será a condição exclusiva de financiamento com taxa 0%, além da possibilidade de obter supervalorização de até 100% da Tabela Fipe na troca do seminovo, válida para modelos específicos. Além disso, as negociações realizadas no evento terão emplacamento totalmente grátis.

“Queremos facilitar ao máximo a compra do Renault zero. Por isso, além dessas ofertas, estamos oferecendo a opção de financiamento em até 36 parcelas sem juros”, afirma Danilo Queiroz, diretor comercial da Jangada Renault.

Para tornar o momento ainda mais agradável, o evento também vai contar com música ambiente, rodízio de pizza e bebidas durante todo o dia. As condições especiais são válidas apenas neste sábado, dia 26.

Serviço

Maratona de Vendas Jangada Renault

Data: 26 de abril (sábado)

Horário: 8h às 20h

Endereço: Av. Júlio Ventura, 100 – Aldeota, Fortaleza/CE

Mais informações:

Instagram: @jangadarenaultce

Site: jangadarenault.com.br

Telefone: (85) 3306-8600

WhatsApp: +55 (85) 98150-0508