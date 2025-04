Quatro apostas acertam Lotofácil 3373 e levam R$ 1 milhão cada; veja detalhes

Quatro apostadores cravaram os 15 números sorteados no concurso 3373 da Lotofácil, realizado nessa terça-feira (23), e cada um vai embolsar um prêmio de R$ 1.097.857,53.

As apostas premiadas vieram de diferentes regiões do País. Uma foi feita em Bauru (SP), outra em Novo Acordo (TO) e duas foram registradas por meio de canais eletrônicos, em Alto Jequitibá (MG) e Nova Iguaçu (RJ).

O próximo concurso da Lotofácil (3374) será realizado nesta quinta-feira (24), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Confira os números sorteados nesta terça:

01 - 03 - 04 - 06 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Outros premiados

Além das quatro apostas principais, o sorteio distribuiu prêmios para outras faixas:

418 apostas acertaram 14 dezenas e recebem R$ 2.234,63 cada.

15.862 jogos fizeram 13 pontos, com prêmio individual de R$ 30.

196.796 apostas acertaram 12 números, rendendo R$ 12 por bilhete.

1.038.713 apostas registraram 11 acertos, ganhando R$ 6 cada.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto em lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3, e a máxima ultrapassa os R$ 46,5 mil.

Quem preferir pode optar pela “Surpresinha”, que escolhe os números automaticamente.

Probabilidades

Com o jogo mínimo (15 dezenas), a chance de levar o prêmio máximo é de uma em 3,2 milhões. Ao aumentar a quantidade de números apostados, as chances também crescem — com 16 dezenas, por exemplo, a probabilidade passa para uma em pouco mais de 204 mil.

E o bolão?

A Lotofácil também permite apostas em grupo. Os bolões custam a partir de R$ 12, com cotas mínimas de R$ 4. A Caixa autoriza até 100 cotas para apostas com 20 dezenas. É uma alternativa popular entre quem prefere dividir os custos (e também os prêmios) com amigos ou familiares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

