Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada

A página do Conselho Estadual de Trânsito do Ceará (Cetran-CE), do Governo do Estado, foi hackeada. O problema é percebido ao acessar o site na manhã desta quarta-feira (10).

Ao entrar no endereço eletrônico, a página mostra a mensagem "site violado pela NotFoundUsers", no lugar da lista de notícias publicadas pela entidade.

Veja também Automóvel Ciclomotores podem estar sujeitos a penalidades em 2026; entenda Automóvel Governo lança CNH sem autoescola; veja o que muda

Detran verifica ocorrência

Em nota ao Diário do Nordeste, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) disse que o suporte técnico do órgão verifica a ocorrência "para tomar as providências necessárias e garantir a segurança do referido ambiente virtual".