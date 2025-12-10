Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada
Invasão foi detectada na manhã desta quarta-feira (10).
A página do Conselho Estadual de Trânsito do Ceará (Cetran-CE), do Governo do Estado, foi hackeada. O problema é percebido ao acessar o site na manhã desta quarta-feira (10).
Ao entrar no endereço eletrônico, a página mostra a mensagem "site violado pela NotFoundUsers", no lugar da lista de notícias publicadas pela entidade.
Detran verifica ocorrência
Em nota ao Diário do Nordeste, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) disse que o suporte técnico do órgão verifica a ocorrência "para tomar as providências necessárias e garantir a segurança do referido ambiente virtual".
