Universitários e alunos de cursos técnicos públicos do CE podem solicitar a CNH Popular

Universitários e estudantes de cursos técnicos de instituições públicas estaduais e federais terão direito a três mil vagas no programa "CNH Popular". A novidade — válida apenas para as categorias A (moto) e B (carro) foi sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira (15), no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

A medida foi aprovada pelos deputados estaduais na semana passada e prevê, também, a doação de capacetes para entregadores.

Segundo Elmano, foi necessário um aporte de R$ 4,5 milhões para estender o benefício aos estudantes. "Isso permite que esse jovem não tenha essa despesa, possa tirar a sua carteira e também, quem sabe, até conseguir uma renda extra. Essa ajuda, com certeza, facilitará a vida desse jovem e poderá também facilitar a vida da família", destacou.

O momento contou ainda com a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira; do secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque; da secretária da Igualdade Racial, Zelma Madeira; da secretária da Diversidade, Mitchelle Meira; do secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini; do superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), Waldemir Catanho; e outras autoridades.

"Partimos de um princípio básico: de que precisamos ter prioridade. Neste caso, a população mais carente inscrita no CadÚnico. Somente neste ano, atendemos mais de 33 mil pessoas em todos os municípios do Ceará com a CNH Popular. Inclusive, estamos nos preparando para ter mais novidades", adiantou Catanho.

Bruno Gabriel, representante da União Nacional dos Estudantes (UNE) e aluno de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), classificou a iniciativa como "revolucionária". "Vai nos ajudar para que possamos sair com o nosso carrinho, uma moto", celebrou.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter acesso ao benefício, o estudante deve atender a alguns requisitos. Os principais são:

Ter, no mínimo, 18 anos;

Possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

São quantas vagas para cada categoria?

Da três mil vagas ofertadas, 1,8 mil serão para interessados em tirar a habilitação para moto e 1,2 mil serão para os que buscam conduzir carro.