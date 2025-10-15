Diário do Nordeste
Universitários e alunos de cursos técnicos públicos do CE podem solicitar a CNH Popular

A novidade é válida apenas para as categorias A e B e para jovens inscritos no CadÚnico

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Estudantes da rede pública cearense posam para foto em parque estadual. O estudante do meio da foto segura um capacete branco de motociclista.
Legenda: Podem solicitar a CNH Popular jovens estudantes acima de 18 anos.
Foto: Divulgação/Carlos Gibaja.

Universitários e estudantes de cursos técnicos de instituições públicas estaduais e federais terão direito a três mil vagas no programa "CNH Popular". A novidade — válida apenas para as categorias A (moto) e B (carro) foi sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira (15), no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

A medida foi aprovada pelos deputados estaduais na semana passada e prevê, também, a doação de capacetes para entregadores.

Segundo Elmano, foi necessário um aporte de R$ 4,5 milhões para estender o benefício aos estudantes. "Isso permite que esse jovem não tenha essa despesa, possa tirar a sua carteira e também, quem sabe, até conseguir uma renda extra. Essa ajuda, com certeza, facilitará a vida desse jovem e poderá também facilitar a vida da família", destacou.

O momento contou ainda com a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira; do secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque; da secretária da Igualdade Racial, Zelma Madeira; da secretária da Diversidade, Mitchelle Meira; do secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini; do superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), Waldemir Catanho; e outras autoridades.

"Partimos de um princípio básico: de que precisamos ter prioridade. Neste caso, a população mais carente inscrita no CadÚnico. Somente neste ano, atendemos mais de 33 mil pessoas em todos os municípios do Ceará com a CNH Popular. Inclusive, estamos nos preparando para ter mais novidades", adiantou Catanho.

Bruno Gabriel, representante da União Nacional dos Estudantes (UNE) e aluno de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), classificou a iniciativa como "revolucionária". "Vai nos ajudar para que possamos sair com o nosso carrinho, uma moto", celebrou.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter acesso ao benefício, o estudante deve atender a alguns requisitos. Os principais são:

  • Ter, no mínimo, 18 anos;
  • Possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

São quantas vagas para cada categoria?

Da três mil vagas ofertadas, 1,8 mil serão para interessados em tirar a habilitação para moto e 1,2 mil serão para os que buscam conduzir carro.

Estudantes da rede pública cearense posam para foto em parque estadual. O estudante do meio da foto segura um capacete branco de motociclista.
