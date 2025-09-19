Diário do Nordeste
Ceará atrai montadora de mobilete elétrica com modelo a partir de R$ 8,9 mil

Veículo não precisa de CNH e é voltado para micromobilidade

Negócios
Imagem de motoneta elétrica da marca Duact
Legenda: Empresa de motonetas elétricas avalia unificar produção no Ceará
Foto: Divulgação/Duact

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, deve receber uma montadora da Duact Motors, marca de motonetas elétricas que tem modelos com preço inicial de R$ 8.900

A empresa avalia unificar em Caucaia toda a produção nacional dos veículos, explica João Batista, diretor da Duact no Nordeste. Há plantas de montagem Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Um dos atrativos do Ceará é a logística de importação das peças via Porto do Pecém, que permite uma redução de até 18 dias no tempo de entrega, em comparação com o Porto de Itajaí, em Santa Catarina. 

A planta será instalada na região da Catuana, próximo ao Complexo do Pecém, com até 50 empregos diretos e 150 empregos indiretos gerados. A expectativa é iniciar as obras para instalação da planta até o fim de 2025, segundo a Prefeitura de Caucaia. 

O investimento no empreendimento ainda não foi definido e vai depender do acordo com o Governo do Ceará para a obtenção de incentivos fiscais

“Vamos ter uma redução do ICMS e tentar equiparar ao estado de Santa Catarina, que hoje é bem reduzido. Também vamos ter uma vantagem no que a gente chama de frete de retorno. O frete do Ceará para o sul é mais barato do que vindo de Santa Catarina para o Ceará”, afirma João Batista. 

MOTONETA NÃO PRECISA DE CNH

As scooters elétricas, também chamadas de motonetas, se enquadram na categoria de autopropelidos

Não é necessário que o motorista tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os veículos não precisam de registro, licenciamento ou emplacamento. 

Conforme resolução do Código Nacional de Trânsito, autopropelidos são de uso individual e têm velocidade limitada a 32 km/h. Para circular, os veículos devem ter indicador de velocidade, campanhia, sinalização noturna e retrovisor. 

Segundo a Duact, os veículos da marca têm até 90 quilômetros autonomia. Há três opções de bateria para as scooters. 

Foto de scooters elétricos produzidos pela Duact, marca brasileira que deve se instalar em Caucaia
Legenda: Scooter elétrico produzido pela Duact é vendido a partir de R$ 8.900
Foto: Divulgação/Duact

João Batista ressalta que as motonetas são veículos de micromobilidade, como os patinetes: voltadas para áreas urbanas e deslocamentos curtos. A empresa pode adentrar no segmento de motos elétricas futuramente. 

“É um veículo que vai atender aquele funcionário que trabalha a uns 12 quilômetros de casa, vai fazer uma compra em um mercado perto, e que geralmente vai de ônibus”, afirma. 

POLO DE MONTADORAS E FÁBRICAS EM CAUCAIA

Um dos projetos analisados pela Duact é a nacionalização da produção, com expansão da planta de montagem para uma fábrica em Caucaia. Atualmente, o pneu e a bateria utilizados são nacionais, mas o restante das peças é importado.

