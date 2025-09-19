Ceará atrai montadora de mobilete elétrica com modelo a partir de R$ 8,9 mil

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, deve receber uma montadora da Duact Motors, marca de motonetas elétricas que tem modelos com preço inicial de R$ 8.900.

A empresa avalia unificar em Caucaia toda a produção nacional dos veículos, explica João Batista, diretor da Duact no Nordeste. Há plantas de montagem Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Um dos atrativos do Ceará é a logística de importação das peças via Porto do Pecém, que permite uma redução de até 18 dias no tempo de entrega, em comparação com o Porto de Itajaí, em Santa Catarina.

A planta será instalada na região da Catuana, próximo ao Complexo do Pecém, com até 50 empregos diretos e 150 empregos indiretos gerados. A expectativa é iniciar as obras para instalação da planta até o fim de 2025, segundo a Prefeitura de Caucaia.

O investimento no empreendimento ainda não foi definido e vai depender do acordo com o Governo do Ceará para a obtenção de incentivos fiscais.

“Vamos ter uma redução do ICMS e tentar equiparar ao estado de Santa Catarina, que hoje é bem reduzido. Também vamos ter uma vantagem no que a gente chama de frete de retorno. O frete do Ceará para o sul é mais barato do que vindo de Santa Catarina para o Ceará”, afirma João Batista.

MOTONETA NÃO PRECISA DE CNH

As scooters elétricas, também chamadas de motonetas, se enquadram na categoria de autopropelidos.

Não é necessário que o motorista tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os veículos não precisam de registro, licenciamento ou emplacamento.

Conforme resolução do Código Nacional de Trânsito, autopropelidos são de uso individual e têm velocidade limitada a 32 km/h. Para circular, os veículos devem ter indicador de velocidade, campanhia, sinalização noturna e retrovisor.

Segundo a Duact, os veículos da marca têm até 90 quilômetros autonomia. Há três opções de bateria para as scooters.

João Batista ressalta que as motonetas são veículos de micromobilidade, como os patinetes: voltadas para áreas urbanas e deslocamentos curtos. A empresa pode adentrar no segmento de motos elétricas futuramente.

“É um veículo que vai atender aquele funcionário que trabalha a uns 12 quilômetros de casa, vai fazer uma compra em um mercado perto, e que geralmente vai de ônibus”, afirma.

POLO DE MONTADORAS E FÁBRICAS EM CAUCAIA

Um dos projetos analisados pela Duact é a nacionalização da produção, com expansão da planta de montagem para uma fábrica em Caucaia. Atualmente, o pneu e a bateria utilizados são nacionais, mas o restante das peças é importado.

Deuzinho Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico de Caucaia, destaca que há um acordo com a empresa para que a mão de obra utilizada seja local.

Há um termo de compromisso da gestão com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que deve viabilizar a geração de emprego na cidade.

Segundo Deuzinho Filho, esse é o primeiro de uma série de investimentos esperados nos segmentos de micromobilidade e automobilístico.

“Essa montadora vai abrir em um espaço que queremos transformar num polo de motocicletas, triciclos. Vamos atraindo essas fábricas”, projeta.