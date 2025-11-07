Veja vagas da CNH Popular que ainda estão disponíveis

O primeiro dia de inscrições no programa CNH Popular 2025 no Ceará resultou em "quase 100%" do preenchimento das vagas.

Ao Diário do Nordeste, o Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) confirmou que ainda existem oportunidades disponíveis, na manhã desta sexta-feira (7), para indígenas, quilombolas e pessoas surdas.

Conforme divulgado pelo órgão, em breve, serão abertas vagas para mulheres com medidas protetivas, pessoas analfabetas ou em letramento e público LGBTQIA+.

Veja como foram distribuídas as vagas:

25 mil vagas destinadas à ampla concorrência (categorias A, B e D);

3 mil vagas destinadas a estudantes universitários;

150 vagas destinadas a pessoas surdas;

500 vagas destinadas a povos indígenas;

500 vagas destinadas a povos quilombolas;

500 vagas destinadas a mudanças para a categoria D

Quem pode participar do CNH Popular

Conforme o Detran-CE, residentes de todos os municípios do Ceará podem participar do CNH Popular 2025, desde que tenham completado 18 anos e inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Povos indígenas e quilombolas, além de universitários cearenses matriculados em instituição de ensino superior e pessoas surdas também podem se inscrever, se tiverem cadastro ativo no CadÚnico.

Quem pode ser cadastrado no CadÚnico

Somente famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo (R$ 759) por pessoa podem e devem ser registradas no programa federal, que é requisito obrigatório para cadastro no CNH Popular.

Por exemplo: uma família de quatro pessoas que recebe R$ 2.800 mensais tem uma renda de R$ 700 por membro. O valor está abaixo de meio salário-mínimo, então, nesse caso, integrantes da família podem se inscrever no CadÚnico.