Qual foi o motivo da primeira briga na história do BBB? Relembre as melhores tretas

As brigas por comida não são uma novidade no programa Big Brother Brasil, antes mesmo da separação da casa entre 'vip' e 'xepa', em que os participantes são divididos em grupos na cozinha, com mais e menos estalecas, respectivamente.

Uma lata de leite condensado foi o motivo da primeira briga da história do BBB, já no ano de estreia do reality, em 2002.

Legenda: A briga, no BBB1, foi protagonizada por Cristiana Mota e Bruno Saladini. Foto: Reprodução/Globo

A briga, no BBB1, foi protagonizada por Cristiana Mota e Bruno Saladini, após o brother comer toda a lata do doce sem compartilhar com os outros integrantes da casa.

Bruno quis se vingar devorando o leite condensado porque, mais cedo, não conseguiu comer um pedaço de bolo de banana o qual tinha direito. O ex-modelo só se deu conta no dia seguinte, quando foi procurar o doce e não o encontrou.

Cristiana ainda tentou contornar a situação, oferecento seu pedaço de bolo, mas Bruno não aceitou. Ela o chamou de "egoísta e ignorante". A partir daí, uma grande confusão se instaurou na casa. A treta rendeu até choro da sister, depois de ouvir ofensas do brother. Confira:

Relembre outras brigas marcantes no BBB

BBB 2

A sister Tina ficou famosa por arrumar confusão com todos os integrantes do programa. A briga mais épica provocada por Tina foi quando ela resolveu andar pela casa batendo panelas. Os outros brothers ficaram tão irritados que jogaram suas malas na piscina. Assista:

BBB 4

Solange e Marcela protagonizaram várias tretas durante o BBB 4. A confusão mais icônica das duas foi quando Solange começou a sambar no meio da discussão. A história começou quando Tatiana e Marcela fofocaram sobre ela. A sister acabou escutando a conversa e foi tirar satisfação. Veja:

BBB 7

Quem não lembra da confusão da sunga branca entre os 'rivais' Alemão e Airton, no BBB 7?

A treta aconteceu em uma festa, depois que alguns brothers, por brincadeira, tiraram a roupa de Alemão. Ele não gostou da situação e foi tirar satisfações com Airton, que logo se irritou dizendo que Alemão fingia puritanismo, já que andava de sunga branca pela casa. Os dois quase partiram para a agressão, mas outros participantes do reality separaram a briga. Assista:

BBB 10

Comida foi mais uma vez motivo de discussão no BBB. Com os ânimos aflorados, Anamara e Eliéser discutiram durante os preparativos para o almoço. A sister queria fritar bolinhos, mas Alex não deixou, e Eliéser saiu em defesa do colega. O clima esquentou e, gritando, Anamara foi para cima de Eliéser. Os dois quase partiram da agressão verbal para a física. Veja:

BBB 21

"Você pode ser a Karol Conká braba lá fora. Mas aqui dentro também tem outra braba", disse Camilla de Lucas em uma das brigas mais marcantes do BBB 21. O público foi à loucura quando a sister rebateu a 'vilã' da edição, Karol Conká. Em tom de deboche, Camila ainda mandou 'beijinhos' no fim da discussão. Relembre:

BBB 21

Outra briga icônica do BBB 21 foi quando Gil apresentou ao público uma palavra curiosa do dialeto pernambucano, em discussão com Pocah após um jogo da discórdia. A cantora acusou o brother de ser "barraqueiro" e de "dar show". Ele prontamente respondeu dizendo que não tinha vindo "do lixo pra perder pra basculho, meu amor".

A "cachorrada", segundo Gil, ainda teve direito às famosas três palminhas, quando o brother sinaliza que está muito irritado. Veja: