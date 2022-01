Entenda o que é e como se forma a 'xepa' no BBB

Semanalmente, o grupo de participantes do Big Brother Brasil (BBB) é dividido conforme a "riqueza" acumulada em estalecas na casa. Desde 2011, o reality tem a divisão entre "vip" e "xepa".

Pela definição, alguns terão acesso a mais e melhores comidas (vip), e outros, uma alimentação mais restrita (xepa).

Antes de 2011, os grupos eram divididos em "puxadinho" e "casa de luxo".

O que é xepa no BBB?

Xepa é o nome que se dá aos participantes que ficam fora do grupo vip. Popularmente, o termo é usado nos alimentos que sobram nas feiras e não são vendidos ou têm um valor abaixo de mercado.

Os participantes que ficam na xepa do BBB costumam passar alguns perrengues para se alimentar, já que a comida é limitada e o cardápio fica com menos opções. A definição de quem fica na xepa e no vip é do líder da semana.

Nessa divisão, os brothers e sisters do vip recebem mil estalecas (o dinheiro do BBB), usam uma cozinha mais equipada e possuem itens ilimitados para compra no supermercado.

Já os integrantes da xepa têm apenas 500 estalecas cada e uma limitação no tipo de alimento: só podem adquirir produtos básicos como arroz, feijão, macarrão instantâneo, carnes de segunda (moela, fígado e língua), biscoito, rapadura, lentilha, leite e ovos, por exemplo. Até as frutas e legumes são limitados.

Definição de xepa e vip

Para definir quem está no vip, o líder da semana escolhe os nomes ao vivo, durante o programa, logo após a sua coroação. O restante dos participantes ficou na xepa. A divisão dura até a escolha do líder seguinte.