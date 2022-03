Luana Piovani diz que filho sofreu acidente e reclama da ausência de Scooby, confinado no BBB 22

Luana Piovani fez um desabafo nas redes sociais na noite desta quarta-feira (16). Em postagem no Instagram, a atriz revelou que o filho mais velho, Dom, de 10 anos, fraturou o ombro após sofrer um acidente.

Direto de um hospital, na cidade onde mora, Lisboa, em Portugal, Piovani comentou sobre a situação difícil pela qual estava passando sozinha com o filho. Visivelmente cansada, ela lamentou a ausência de Pedro Scooby, pai de seus três filhos, que está confinado no BBB 22.

"Domzuco fraturou o ombro, pela primeira vez. Que Deus me ajude, que sejam pouquíssimas, que isso não se repita. Mas agora está aqui tomando Novalgina, gelo, semana que vem volta", disse Luana.

Legenda: Pedro Scooby é pai de três filhos de Luana Piovani Foto: Reprodução/Instagram

Não é apenas a atriz que lamenta a ausência do surfista. Enquanto gravava o vídeo comentando sobre a situação, Liz, de 6 anos, chora ao fundo perguntando sobre o pai. "Mãe, quando o papai vai chegar?", pergunta a caçula.

Luana, então, continua o desabafo. "Ainda tem isso… ela está numa crise, tem oito dias que chora toda noite com saudade com do pai", desabafou.