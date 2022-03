Atriz Nivea Maria encerra contrato fixo de 51 anos com a Globo: 'misto de dever cumprido e saudades'

A atriz Nivea Maria encerrou o contrato com a Globo, onde trabalhou por 51 anos, e deixa o elenco fixo da emissora a partir do próximo mês.

Em tom saudosista, a artista de 75 anos lembrou à colunista Patrícia Kogut as mais de cinco décadas na Globo e destacou personagens de sucesso e que "marcaram o grande público", como em "A moreninha", "Maria, Maria", "Gabriela", "A casa das sete mulheres", entre outros.

"Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV Brasileira. São 50 anos de respeito pela emissora, respeito dos nossos colegas, do público e da imprensa. Foram muitas experiências extraordinárias. Fiz trabalhos antológicos em séries, no humor e nas novelas", disse.

Futuro

Agora, mesmo com o fim do contrato fixo, Nivea Maria revelou que já sente ""um misto de dever cumprido e saudades", mas ressaltou estar pronta para novos desafios.

"Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada".

Com papéis em mais de 40 novelas globais, a última participação de Nivea Maria na Globo foi em "A Dona do Pedaço", em 2019, onde viveu Evelina, par de Antero, interpretado por Ary Fontoura.