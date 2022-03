Naiara Azevedo alfineta Bárbara e as duas discutem após dinâmica do BBB 22

A dinâmica com os oito eliminados do BBB 22 na noite dessa quinta-feira (17) foi palco para uma discussão entre Naiara Azevedo e Bárbara, que acabou sendo acusada pela cantora de colocar "lenha na fogueira" na rivalidade de Jade Picon e Arthur Aguiar.

Naiara direcionou a crítica não só a modelo, mas as amigas do quarto lollipop que "fermentaram" o conflito entre a influenciadora digital e o ator, membros do camarote.

"Acho bizarro colocarem esse negócio de: 'Ah, você ficou fermentando a situação [briga]'", iniciou Bárbara, logo sendo interrompida pela cantora.

Divergência

A artista justificou que fez o comentário com base no que acompanhou fora do reality show. "O que eu estou falando, Bárbara, é exatamente o que eu assisti da minha casa. O que eu vi e eu acredito que talvez seja também o que o Brasil tenha assistido. E resultado disso é a sua porcentagem de eliminação", pontuou, se referindo aos 86,02% dos votos da gaúcha.

Bárbara, então, rebateu novamente. "Não, acho que não, Naiara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", opinou.

Antes de o assunto acabar, a pernambucana Larissa questionou Naiara o que seria "fermentar". "O que é isso", perguntou. "Você não saber o que é 'fermentando'? É a situação que você fez lá dentro casa, de ficar indo de leva e trás pelos cantos", alfinetou.