Arthur Aguiar diz não ter plano B de indicação ao paredão caso Laís seja imunizada pelo anjo

O ator Arthur Aguiar, líder da semana no Big Brother Brasil (BBB) 22, conversou com Paulo André e Pedro Scooby sobre o jogo, na madrugada de sexta-feira (18). Ele revelou não ter um plano B caso Laís, alvo dele de indicação ao paredão, seja imunizada pelo colar do anjo.

"São possibilidades. Se o Anjo cair para o lado de lá... Se cair na mão da Lina?", questionou Paulo André. "Ela vai dar para Jessi", avaliou Pedro Scooby. "Se caísse na mão da Jessi, vai dar para a Lina. Nat para Eli. Eli para Laís. Lucas para Eslô, Eslô para Laís", listou o atleta olímpico.

Ainda na conversa, Arthur Aguiar apontou quem ele não gostaria que ganhasse a prova do anjo: "Só não pode ganhar um dos três: Eslô, Eli e Laís".

"Se a Eslô imuniza a Laís, você votaria em quem?", perguntou Pedro Scooby. "Na Eslô", ressaltou Paulo André. "Quem? Eu? Não", avisa Arthur Aguiar. "No Eli?", pergunta o atleta olímpico. "Não sei. Tenho que pensar", comenta o ator. "O Arthur tem tanta estratégia na cabeça que fica difícil de acompanhar", brincou o surfista.

Arthur Aguiar finalizou a conversa dizendo que não irá esquentar a cabeça sem saber o ganhador da Prova do Anjo. "Não vou sofrer antes do Anjo, não. Não vou ficar queimando a cabeça".