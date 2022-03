Larissa revela decepção com Jade Picon em encontro de eliminados: 'Não falou comigo no evento'

No programa "Fora da Casa", ex-BBBs conversaram com Ana Clara sobre a vida dentro e fora da casa. A apresentadora perguntou se algum dos ex-participantes teria uma fofoca boa para contar. De imediato, a pernambucana Larissa revelou chateação com Jade Picon.

"Numa entrevista, você [Jade Picon] disse que queria levar todo o quarto lollipop, Scooby, PA e Lina para fora. E, quando você me viu no evento ontem, simplesmente não falou comigo. Não deu nem um 'oi'...", reclamou Larissa.

Em seguida, Jade Picon respondeu: "Mas eu não te vi, meu amor".

Larissa retrucou e afirmou: "Você viu. Você viu sim. Você estava de costas para mim, mas você viu. E as pessoas começaram a me perguntar se estava acontecendo alguma treta entre a gente. Estou falando isso porque tiveram pessoas que presenciaram, não é fanfic".

Ainda em conversa, Larissa declarou que Jade Picon não respondeu mensagens da Bárbara, e a gaúcha negou o fato. "Te falei que ela me respondeu no direct", comentou.

Relacionamento com Paulo André é assunto de conversa

Legenda: Jade retrucou afirmações de Larissa em ao vivo Foto: Reprodução/TV Globo

Em seguida, a conversa mudou de tema. A pernambucana falou sobre a entrada dela no jogo. "Em relação ao PA, você acha que a informação que eu trouxe fora da casa sobre vocês dois te beneficiou?".

Jade Picon respondeu às perguntas: "De forma alguma. Todo mundo da casa já via. De fato foi uma coisa que a gente não aguentava mais da galera pedir 'vai beijar'... E naquela noite calhou de eu ser líder e levar ele para o quarto. Agora... Me surpreende muito você vir falar essas coisas no ao vivo. Se você me viu e eu não te vi, porque você não veio falar comigo? Eu fui uma das pessoas que fez toda uma estratégia para tentar te salvar do paredão".

A influenciadora digital ainda destacou a falta de gratidão de Larissa. "Vejo isso até como uma forma de ingratidão. Mas está tudo certo. Não quero lavar roupa suja. Se eu tivesse te visto, teria te cumprimentado".