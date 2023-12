STF derruba decisão que obrigava SBT a pagar R$ 8 milhões a Rachel Sheherazade

A ação trabalhista movida pela apresentadora Rachel Sheherazade contra o SBT foi julgada improcedente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta quinta-feira (7). A informação é da coluna Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Com a medida, todas as condenações anteriores foram extintas, incluindo o pagamento de indenização no valor de R$ 8 milhões. "Julgo procedente o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo improcedente a ação trabalhista em trâmite", declarou Moraes.

Entenda o caso

A jornalista Rachel Sheherazade foi demitida do SBT o final de 2020. Inicialmente, a apresentadora entrou com um processo trabalhista contra a emissora pedindo R$ 20 milhões de indenização ao alegar que o SBT lhe privou de direitos trabalhistas, como 13º salário e férias. Posteriormente, o valor ficou definido em R$ 8 milhões.

No ano passado, a 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) havia condenado o SBT a pagar a indenização. Contudo, Alexandre de Moares derrubou a decisão, afirmando que outras formas de trabalho que não são regidas pela CLT são consideradas válidas, incluindo a contratação por PJ, que foi o caso de Scheherazade.