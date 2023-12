Leo Maia, cantor que alega ser filho de Tim Maia, é multado por shows sem autorização

Leo Maia, que diz ser filho de Tim Maia, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar indenização por realizar shows que exploram a obra, o nome e a imagem do artista que morreu em 1998. Ele tinha um projeto chamado "Tim Maia for Kids", no qual apresentava canções para crianças.

Segundo a decisão, Leo deve pagar R$ 35 mil por show realizado desde junho de 2019, além de indenizar em R$ 10 mil a Carmelo Maia, seu meio-irmão por parte de mãe e único filho reconhecido como herdeiro de Tim Maia. As informações são do g1.

Nesta quinta-feira (7), Leo publicou um vídeo sobre o caso em seu Instagram e afirmou que já recorreu da decisão. Historicamente, ele defende que é filho adotivo de Tim e ainda briga judicialmente pelo reconhecimento de paternidade de Tim Maia. Ele perdeu em primeira instância, mas ainda haverá um julgamento definitivo.

Shows sem autorização

Conforme a sentença da indenização no caso dos shows, o juiz Théo Assuar Gragnano definiu que Leo não possuía autorização da família de Tim para realizar as apresentações.

"É fácil ver que o projeto denominado Tim Maia for Kids, centrado no nome, na imagem e na obra musical de Tim Maia, desenvolvido e explorado por Leo Maia, não prescindia da prévia autorização dos demandantes para a sua realização, tampouco pode ser levado adiante contra a vontade deles", diz trecho da sentença.

A defesa de Leo disse nos autos que o cantor não deve pagar a indenização, pois "não houve violação de direitos da personalidade, primeiro porque não foi realizado qualquer ato que lese a imagem ou nome de Tim Maia, segundo, e principalmente, porque sendo filho de Tim Maia, o réu Leo Maia também é detentor dos direitos de personalidade, como será comprovado com o julgamento definitivo da ação de paternidade".