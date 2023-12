Virginia rebate boatos de affair com Neymar:' nunca ficamos'

Após Virginia, 24, e Neymar, 31, anunciarem uma sociedade, seguidores comentaram sobre um suposto affair no passado entre a empresária e o astro da seleção brasileira. Nesta quinta-feira (7), a influenciadora rebateu os boatos em seu perfil nas redes sociais.

A esposa de Zé Felipe publicou um comentário que dizia: “vocês sabem que o Neymar e a Virgínia já ficaram antes dela conhecer o Zé? Com a fama do Neymar, o Zé que se cuide". E no mesmo stories do Instagram, ela negou o rumor informando que o suposto affair nunca ocorreu.

"Mentira! Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegou nem perto disso acontecer. Parem com isso, gente… Admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora", escreveu.

Legenda: Virginia rebateu as críticas nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Virginia ainda comentou sobre a sociedade com o ex de Bruna Biancardi. "Isso foi um passo enorme para a nossa empresa que tem apenas dois anos! Ter a confiança de um dos maiores do mundo, é algo para se comemorar! E meu marido, Zé Felipe, comemorou com a gente, além de participar desde o início de tudo", continuou.

A influenciadora concluiu pedindo respeito e frisando que não busca "aplausos de ninguém". "Sou casada, tenho minha família que é tudo para mim e tudo sempre por eles! E desculpa aos meus seguidores, que não precisam estar lendo isso, mas é que é chato ver mentiras”, finalizou.

Parceria com Neymar

O jogador Neymar é o novo parceiro da WePink, marca de produtos de beleza de Virginia Fonseca. A novidade foi compartilhada pela influenciadora digital nessa quarta-feira (6). Por meio das redes sociais, ela celebrou a parceria do atleta com a empresa, que já tem a participação do cantor Zé Felipe, marido dela, da empresária Samara Pink e também de Thiago Stabile, o companheiro da sócia e amiga.

Na publicação, Virginia prometeu trazer inovações no mercado a partir da colaboração de Neymar.

A recém-contratada do SBT explicou que os os produtos devem ser divulgados em uma campanha publicitária de Natal.