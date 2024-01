Boninho compartilha vídeo com spoiler sobre os participantes do BBB 24; assista

Faltando poucos dias para o início do Big Brother Brasil (BBB) 24, Boninho resolveu atiçar ainda mais a curiosidade do público, liberando um spoiler sobre os participantes da nova edição. A “espiadinha” foi compartilhada no Instagram, nesta sexta-feira (4).

Em seu perfil na rede social, o “Big Boss” publicou um vídeo enigmático, em que aparecem diferentes marcas de mão, pintadas com tinta. Na legenda, ele escreveu: “E aí? De quem são essas mãozinhas? Já dá para descobrir?”.

Ansiosos, alguns fãs da atração não esconderam a frustração ao tentar desvendar a pista complicada. “Quem vai acertar isso, meu Deus?!”, escreveu um usuário. Outros telespectadores, no entanto, entraram na brincadeira: “Alô, Polícia? Tem como puxar umas digitais?”, disse outro perfil.

Em dezembro, o diretor já havia utilizado as redes sociais para compartilhar dicas sobre o elenco da nova edição. Na ocasião, Bobinho apareceu em um vídeo, segurando desenhos relacionados às possíveis profissões dos “brothers”.

BBB 24

Com estreia marcada para a próxima segunda-feira (8), o BBB 24 tem movimentado a internet nos últimos dias, levando centenas de usuários a teorizar quais famosos farão parte do “Camarote”. Entre as apostas, estão a modelo Yasmin Brunet, a cantora Simaria e a influenciadora Kéfera.

Enquanto nenhuma presença é confirmada, os fãs do reality seguem tentando desvendar uma novidade: além dos tradicionais grupos de celebridades e anônimos, a edição deste ano contará com o time “Puxadinho”. Até o momento, não se sabe qual o critério utilizado para selecionar os integrantes da nova categoria.