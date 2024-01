Boninho ironiza listas de participantes do BBB 24

O diretor do BBB 24, Boninho, ironizou os nomes de participantes do reality show que estão sendo divulgados antes da estreia do programa. Ele compartilhou o print de uma página de fofoca do Instagram que confirmou MC Kekel como mais um participante do Camarote deste ano, e escreveu:

“Com essa confirmação, teremos 426 camarotes no BBB 24”.

Legenda: Boninho compartilhou publicação e ironizou as listas de famosos 'confirmados' no BBB 24 Foto: Reprodução/Instagram @jbboninho

A lista oficial do elenco do reality global será divulgada nesta sexta-feira (5), durante a programação da Globo.

Nesta quinta-feira (4), o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, contou que irá entrar hoje pela primeira vez na casa da nova edição. “Hoje é um dia muito especial! Estou indo para os Estúdios Globo para entrar pela primeira vez na casa do BBB 24. Estou muito ansioso, a casa é sempre linda! Depois eu conto para vocês”, disse ele nos Stories.

A colunista Mylena Gadelha, do Diário do Nordeste, está no Rio de Janeiro para acompanhar esse momento, participando de entrevista coletiva e visitando a casa.