Casa do BBB 24 traz conto de fadas em cada detalhe da decoração; Diário visitou antes da estreia

A casa do Big Brother Brasil é sempre um mistério, mas os detalhes do novo espaço do reality "mais vigiado" foram conferidos em primeira mão pelo Diário do Nordeste nesta quinta-feira (4), durante coletiva especial para veículos de todo o país. A colunista que vos fala já adianta: a decoração desse ano impressiona pela beleza e coesão entre todos os cômodos construídos para a atração.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que o DN visita o estúdio do BBB. Chamá-lo assim, inclusive, é um sinal dessa visita. Conhecer a famosa casa é bem diferente de vê-la por meio da TV, posso garantir. Pessoalmente, é possível perceber as câmeras e todo o arsenal montado para fazer o programa acontecer, bem como notar todo o cuidado empregado na decoração de cada novo ano.

Veja também

No BBB 24, por exemplo, o tema será de 'Conto de Fadas', o que fica bem claro tanto no jardim da casa como na parte interna. Na área da piscina, o dia, a tarde e a noite na floresta foram representados por painéis na grama e nos espaços de socialização, com destaque para os big fones, que ganharam uma aura mística.

A visita, que reuniu vários outros jornalistas, aconteceu no início da tarde de quinta (4), junto de toda a equipe responsável por comandar o programa. Sem celulares dessa vez, adentramos nos cômodos e nos deparamos com toda a transformação da casa, algo sem dúvidas especial para quem acompanha o BBB.

Enquanto no ano passado os detalhes de viagens acompanhavam cada ornamentação, o tema escolhido para esse ano deixou tudo ainda mais belo. Talvez porque o tema seja, de fato, encantador ou porque tudo acaba combinando, a produção artística do reality parece ter acertado em cheio nos espaços.

Sala do BBB 24

A sala, inclusive, foi meu cômodo favorito e posso crer que os fãs de Harry Potter podem acabar se identificando comigo. Aparentemente, o tema escolhido para o espaço de reunião dos brothers foi o de biblioteca de castelo, mas quem já conferiu os filmes do bruxinho deve lembrar de uma coisa ou outra vista em cena.

Legenda: Quem também acordou cedo para a visita ao BBB 24 foi Tadeu Schmidt, mas o apresentador não compartilhou os detalhes Foto: reprodução/Instagram

Folhas de livros foram dispostas no teto e o sofá luxuoso deve apertar os 26 participantes iniciais do reality, que lutarão pelo prêmio final.

Na mesa de centro, a urna utilizada para votações foi desenhada como uma série de livros empilhados, todos fazendo referências a momentos em que ela será utilizada pelos participantes.

Confessionário

O mais temido, o mais aguardado a cada votação. O confessionário ganhou ares de jardim de inverno e, assim que se entra, parece transportar a outra dimensão. Talvez esse seja o grande trunfo da nova casa do BBB, tudo parece muito bonito de se ver e acompanhar.

No cômodo, um trono especial foi disposto para os brothers, que devem confessar diariamente as impressões do confinamento e expressar quais os principais desafetos a cada nova formação de paredão por lá.

Quartos especiais

Entre os destaques, não dá para deixar de citar os quartos do BBB 24. Este ano, a novidade é que serão três, mas apenas dois foram acessados antes da divulgação oficial.

Além do quarto do líder e do terceiro, os dois alocados no andar de baixo da casa do programa foram divididos em elementos terra e ar.

No primeiro, o verde predomina, com uma espécie de grama que se espalha pelas camas e cria uma atmosfera mais intimista. Já no segundo, o ar se transforma em rosa, com nuvens que vão do céu ao chão, flores que funcionam como pêndulo no teto e luzes que piscam a todo momento.

Veja também

Aos olhos, o segundo é encantados, mas preciso confessar que o primeiro talvez seja o mais lúcido para residir durante três meses de confinamento.

Demais cômodos

Sem as imagens, talvez seja um pouco difícil de imaginar como está a nova casa, não é mesmo? Mas vale citar alguns destaques finais dessa visita.

As cozinhas, sempre muito bem equipadas, ainda vão se dividir entre Xepa e Vip. A primeira tem ares medievais e vai continuar abrigando os brothers que estarão "mais pobres" durante a semana. Já o lado Vip aposta na ilusão de ótica para trazer a modernidade, ainda trazendo a aula de imaginação presente na casa.

O quarto do líder e o tal do terceiro quarto ainda são um mistério, mas também já podemos adiantar detalhes. Os dois, respectivamente, devem utilizar o ilusionismo e a astronomia para encantar os brothers confinados.

E se você está por aí se perguntando se ainda há algo novo a conhecer, talvez o reality ainda surpreenda. A academia do programa estava fechada durante a visita dos jornalistas. Será este um indicativo do espaço para o tal 'puxadinho' deste ano? Acho que vale a pena esperar para conferir.