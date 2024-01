Boninho nega atuação de robôs nas votações do BBB: 'Não tem como burlar'

O diretor de gênero do 'Big Brother Brasil', Boninho, garantiu não haver possibilidade de usar robôs nas votações do programa. "Foi comprovado que o nosso sistema é seguro. Não tem como burlar", ressaltou ele em entrevista coletiva para a imprensa, no Rio de Janeiro, sobre as novidades da edição 24.

O Diário do Nordeste foi ao Rio de Janeiro, a convite da Rede Globo, conhecer as novas dinâmicas do jogo. O BBB 24 terá estreia na segunda-feira (8).

Boninho falou sobre os robôs após a direção do reality ser questionada por um jornalista se houve algum "temor", neste ano, a respeito da interferência de algoritmos automatizados. Na hora, quem respondia perguntas era Rodrigo Dourado, diretor artístico do reality show.

"Não tem robô", disse, taxativo, Boninho. "A gente não pode contar o que a gente faz porque a gente daria chance de entenderem como a gente cuida. [...] Não existe robô, nunca existiu robô e não vai existir robô. Pode ser que as pessoas façam alguma coisa que diga que tem robô, mas é impossível. Nosso sistema de segurança é muito qualificado", garantiu. Segundo ele, há "até hacker" trabalhando para garantir que não haja esse tipo de interferência nas votações.

Veja também

Novidades do programa

Dentre as principais novidades desta edição do BBB estão o tamanho do elenco, que contará com 26 participantes, uma "pré-indicação" do "Líder" ao Paredão às sextas-feiras e o aumento dos poderes do "Anjo", que não apenas poderá dar imunidade a outro participante como, também, será autoimune.