Ex-marido detona Andressa Urach: ‘Não tem contato com o filho há 2 meses’

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, disse que a modelo não tem contato com o filho caçula, de 1 ano e 11 meses, há cerca de dois meses. A afirmação foi dada através de uma caixinha de perguntas que ele abriu no Instagram, na noite deste domingo (4).

"Agora em fevereiro vai fazer 2 meses que não tem (contato)”, revelou Thiago ao ser questionado por um seguidor. Outro internauta perguntou se a criadora de conteúdo adulto tinha ao menos contato virtual com a criança. Lopes respondeu "Nem isso".

Em novembro, a influenciadora disse que não tem a guarda do filho, mas paga pensão. "Eu queria ter o Leon, minha mãe cuidaria dele para mim como cuidou do Arthur [filho mais velho de Andressa] a vida inteira. Preciso trabalhar, então tem que ter alguém de confiança para cuidar. Mas o juiz decidiu que ficaria com o Thiago, eu tenho que respeitar isso", revelou.

Nesse domingo, o pai de Leon foi indagado ainda sobre se tem preocupação em relação ao exemplo da mãe do seu filho: “A vida se encarrega de colocar cada um no lugar que merece, de acordo com os nossos atos”, alfinetou.

Thiago ainda continuou com as provocações, ao insinuar que a ex não é uma “pessoa normal”. “Um mês sem ver e sem falar com o filho, meu Deus. Eu não aguento em um dia, imagine um mês”, desabafou mais um seguidor. “Porque você é uma pessoa normal”, disse ele.

Recentemente, a Influencer revelou que está em um relacionamento aberto com o também criador de conteúdo adulto Lucas Ferraz. E o assunto também foi colocado em pauta pelos seguidores de Thiago.

“Por que antes você estava de bem com a Andressa e agora que ela apareceu com outro você está falando mal?”, perguntou um seguidor. “Não tem nada a ver com o ator, coitado dele, sei que é tudo novidade. A questão é a exposição ridícula e o que isso pode acarretar na vida do meu filho no futuro. Mas ela não liga se está prejudicando a vida do próprio filho. Isso tudo nunca foi sobre filhos, sempre foi sobre ela”, detonou Thiago.