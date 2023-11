Andressa Urach esclarece por que perdeu a guarda do filho e se paga pensão alimentícia

Andressa Urach revelou, nessa segunda-feira (13), que não possui a guarda do filho caçula, Leon, de 1 ano. A custódia do garoto pertence a Thiago Lopes, pai dele. A influenciadora fez a revelação em uma caixinha de perguntas no Instagram. A vice Miss Bumbum também foi questionada se paga pensão do filho.

"Eu pago pensão para o Leonzinho com muito prazer. Eu acho que tem que pagar, até porque criança não é fácil, o custo de vida da criança é alto. Então, com muito amor, eu faço [o pagamento], sim", contou.

Andressa tentou a guarda do menino, mas perdeu a batalha na Justiça para o ex-marido. "Eu queria ter o Leon, minha mãe cuidaria dele para mim como cuidou do Arthur [filho mais velho de Andressa] a vida inteira. Preciso trabalhar, então tem que ter alguém de confiança para cuidar. Mas o juiz decidiu que ficaria com o Thiago, eu tenho que respeitar isso", revelou.

O motivo para a perda da guarda, segundo Andressa, seria o diagnóstico de bipolaridade que ela possui. A ex-Fazenda ainda explicou como é a rotina de encontros com o filho.

"Ele [Thiago] é um excelente pai, então durmo tranquila sabendo que ele está sendo bem cuidado. Quem cuida dele é minha ex-sogra junto com o Thiago. Ela vive para o Leon. Vejo o Leon todo final de semana, então tenho certeza que ele não vai não me considerar como mãe, até porque eu o amo demais e o vejo sempre", comentou.

A influenciadora ainda explicou que sente falta da convivência diária com o filho. "Sinto muita saudade dele, até porque faz pouco que eu me separei do Thiago, foi em fevereiro, não fez um ano ainda. No início, eu chorava bastante, mas com o tempo a gente vai entendendo que tem coisas que a gente não pode mudar, que as coisas são como elas têm que ser. Ele mora no interior, eu moro na cidade grande. Tenho que trabalhar e correr atrás até porque eu pago pensão", finalizou.