Billie Eilish se diz 'fisicamente atraída' por mulheres

A cantora Billie Eilish, uma das maiores artistas do pop da atualidade, falou sobre o seu amadurecimento em uma entrevista divulgada nessa segunda-feira (13) pela revista Variety. Discursando sobre identidade, a estrela revelou sua atração e fascínio por mulheres, mesmo que sem falar abertamente sobre sua sexualidade.

“Eu sinto que estou me tornando uma pessoa que realmente amo e fazendo coisas que realmente me sinto orgulhosa. Em muitos sentidos, sinto que estou finalmente acordando para tudo”, refletiu a cantora.

Billie comentou, ainda, sobre nunca ter sido uma garota muito feminina ou que tinha boas relações com outras mulheres. No entanto, enxerga as coisas de forma diferente agora, revelando uma atração pelo mesmo sexo.

Billie Eilish Cantora “Eu as amo como pessoas. Sinto-me atraída por elas como pessoas. Atraída por elas de verdade. Estou fisicamente atraída, mas também me sinto muito intimidada por elas, pela sua beleza e pela sua presença".

Corpo feminino na mídia

Em tom de desabafo, a famosa disse, em outro momento do bate-papo, que ainda está tentando entender a “exibição” do corpo na mídia e que a sexualização ainda é novidade para ela, já que não sentia que era atraente pouco tempo atrás.

"“Eu tenho seios grandes. Tenho seios grandes desde os nove anos de idade e sou assim. É assim que eu sou. Você usa algo que é totalmente revelador e todo mundo fica tipo, ‘Ah, mas você não queria que as pessoas te sexualizassem?’ Ninguém nunca diz nada sobre o corpo dos homens. Se você é musculoso, legal. Se não estiver, legal. Se você é muito magro, legal. Se você é gordinho, ame! Todo mundo está feliz com isso. Você sabe por quê? Porque as meninas são legais. Eles não se importam porque vemos as pessoas como elas são!", analisou.

No final, a artista exaltou o sucesso de “What Was I Made For”, sua canção para o live-action de “Barbie”, que foi indicada ao Grammy de “Melhor Canção do Ano”, “Melhor Música do Ano” e “Melhor Performance de Pop Solo”. “Foi tão comovente, cara. Foi tão, tão tocante”, afirmou. “Sinto que ajudei a unir as pessoas e foi muito especial. Eu não esperava que mulheres ao redor do mundo se sentissem conectadas.”