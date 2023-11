Ex-BBB Antonela Avellaneda preocupa fãs ao surgir aos prantos e pedir ajuda

A ex-BBB Antonela Avellaneda preocupou ao extremo seus seguidores após, nessa segunda-feira (13), publicar uma série de vídeos em prantos e pedindo ajuda. Na publicação, ela escreveu: "Pânico. Angustia. Depressão. Ansiedade. Culpa. Tristeza”.

A modelo, de 41 anos, também mudou a imagem de exibição do seu perfil no Instagram para o símbolo de luto, além de ter colocado a mesma foto em uma série de posts. Nos comentários das publicações em questão, amigos e fãs se pronunciaram, querendo saber mais sobre ela e tentando ajudar. "O q houve amiga? Precisa de ajuda? Atende o cel por favor!", disse uma pessoa, que pareceu próxima da artista. "Alguém conseguiu falar com ela? Mandei mensagem quando ela postou o stories.. creio que ela ñ tinha condições de responder.. estou preocupada.. que tudo fique bem", escreveu outra seguidora. "Tudo Passa meu Anjo!

"Jesus Te Ama .. não desista, Aguenta Firme Guerreira! Conta Comigo!", deixou outro, por escrito.

Na tarde desta terça-feira (14), Paulo Mariano, assessor jurídico da famosa, postou nota de esclarecimento nos stories do Instagram da ex-BBB: “Em razão do vídeo postado na madrugada de hoje, venho esclarecer o seguinte: Antonela está passando por um quadro relacionado a angústia severa e depressão aguda. Sua saúde geral, no entanto, fora o que foi dito acima, está bem. Aos fãs e amigos, pedimos orações e pensamentos positivos”.