Ex-BBB Antonela Avellaneda revela que vendia fotos nuas exclusivas para o jogador Maradona

A modelo argentina Antonela Avellaneda, famosa pela participação no Big Brother Brasil 4, revelou que tinha uma relação próxima com o craque Diego Maradona. Segundo o jornal Extra, ela produzia conteúdo erótico exclusivo para o atleta há alguns anos.

"Foi o meu primeiro trabalho com nudez. Na época, como não existia toda essa tecnologia dos celulares, as fotos aconteceram em um estúdio. Ele pagava as fotos para mim", contou, em parte, a ex-BBB.

Fantasia

Antonela explicou que o conteúdo era periódico e era solicitado diretamente por Maradona, com quem viria a ter contato direto. "Fazíamos toda semana, sempre comigo vestindo uma fantasia diferente. Foi antes mesmo do 'Concurso Felinas' e do BBB"", disse.

"Sempre amei ele"

Sem vergonhas ou imposições, a modelo posou para o jogador de futebol quando ainda tinha 20 anos de idade. "Sempre me senti à vontade com o meu corpo e achava o máximo o fato de os ensaios serem para o Maradona. Sempre amei ele!", continuou sobre a história.

A repercussão do trabalho, inclusive, foi importante para a carreira futura de Antonela. Com as fotos, Maradona virou um dos principais incentivadores da argentina.

"Foi ele que me deu coragem e força para acreditar em mim, no meu potencial. Falava para eu sempre dar o meu melhor em tudo que eu fizesse, sem ligar para as opiniões alheias. Conversávamos por telefone", disse ao também deixar claro que o contato não ocorreu nos últimos anos, quando ele esteve doente e faleceu.