Lívia Andrade será jurada fixa de quadro do Domingão com Huck

Contratada do Domingão com Huck, da TV Globo, Lívia Andrade integrará o time fixo de jurados do quadro Acredite em Quem Quiser ao lado do padre Fábio de Melo e de Déa Lúcia, mãe do humorista falecido Paulo Gustavo.

Segundo o Notícias da TV, a primeira gravação ocorrerá já na próxima semana e a estreia da nova temporada da atração está marcada para o próximo dia 28 de agosto.

O Acredite em Quem Quiser é um quadro onde os jurados precisam advinhar quem está contando a história verdadeira em meio a falsos depoimentos.

A nova global comemorou nas redes sociais a ida para o programa semanal de Luciano Huck. “Quando eu posso voltar para a TV? Agora sim posso responder, de volta no domingo, dia tão especial para mim. Mas agora é no Domingão com Huck, na Globo”, anunciou.

Parceria

O contrato de Lívia Andrade foi firmado com a Globo nessa terça-feira (16), segundo informou o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Até então, a função dela na atração não havia sido confirmada.

Antes disso, a ex-SBT tentou emplacar o "Música Mix", na Band, programa que não chegou nem a ser estreado por críticas da própria direção.

Lívia havia comentado que o talent show seria uma "mistura não só de ritmos musicais, mas de gente, de tribos diferentes".