Lívia Andrade é contratada pela Globo e vai para 'Domingão do Huck'

Lívia Andrade foi contratada pela TV Globo nesta terça-feira (16), conforme o colunista LeoDias, do Metrópoles. A apresentadora irá trabalhar no "Domingão com Huck", mas a função que desempenhará ainda não foi definida. A estreia está prevista para dia 28 de agosto.

Antes da contratação, Lívia tentou estrear um programa próprio na Band, chamado "Música Mix". No entanto, o piloto da atração recebeu críticas da direção.

“O programa nem estreou ainda e rolou muita boataria, falsas informações, achismos", criticou Lívia.

"O Música Mix é uma mistura não só de ritmos musicais, mas de gente, de tribos diferentes. A gente pode se permitir novos ritmos, novas descobertas, novas amizades e nossa festa foi um pouco disso tudo”, acrescentou.

Na época, a apresentadora ainda relatou não ter pressa para a data de estreia."Não tem nenhum tipo de pressão para cravar uma data de estreia. Tem que ser gostoso, como uma grande festa, a gente tem que curtir todo esse processo e é o que a gente está fazendo”, concluiu.

Filha de Silvio Santos se pronuncia

Após contratação de Lívia, a filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti, brincou com a situação. “Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender", escreveu.

Daniella, que também faz parte do Conselho Administrativo do Grupo Silvio Santos (GSS), acrescentou: "Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”.