O que acontece com Damião em 'Renascer'? Veja destino do personagem na novela de 1993

Contratado pelo protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira) na segunda fase de "Renascer", o jagunço Damião (Xamã) se envolverá em acontecimentos importantes da trama da novela das nove, da TV Globo. Vingança, casamento, infidelidade e violência devem marcar o destino do personagem na atração.

Nesta quarta-feira (7), após o patrão negar a possibilidade dele matar Egídio (Vladimir Brichta), como troco pela morte de José Venâncio (Rodrigo Simas), o funcionário apela para João Pedro (Juan Paiva), ao pedir a permissão dele para dar cabo a vida do fazendeiro.

No entanto, o filho do coronel argumenta que, apesar de também querer punir o culpado pela morte do irmão, não pode desobedecer a uma ordem do pai.

Se seguir o mesmo roteiro da versão original da novela, de 1993, a sede de vingança de Damião contra Egídio seguirá, mesmo após as negativas dos patrões. Porém, a ira do jagunço deverá ganhar novos motivos para crescer.

O que aconteceu com Damião em 'Renascer' de 1993

Na adaptação de Bruno Luperi, assim como na original — escrita por Benedito Ruy Barbosa —, o peão começa sua história apaixonado por Ritinha (Mell Muzzillo), com quem se casa. No entanto, trai a amada com Eliana (Sophie Charlotte), ex-esposa de José Venâncio, filho de José Inocêncio.

Na versão de 1993, ao descobrir a infidelidade do marido, Ritinha (então interpretada por Isabel Fillardis) resolve se vingar, se aproximando de um dos filhos do patrão do companheiro, o José Bento (Tarcísio Filho), com quem acaba engatando um romance.

Com o caso, a jovem engravida do amante, mas tenta fingir que a gestação é fruto da relação com Damião (na época vivido por Jackson Antunes), que descobre a mentira e obriga o filho do patrão a assumir Ritinha e o bebê — atitude reforçada por Inocêncio.

Segundo a trama de 1993, apesar de perder a esposa, a vida amorosa do peão segue agitada devido ao romance com a amante, Eliana (feita por Patrícia Pilar). A jovem viúva decide se envolver com o assassino do marido, Teodoro (Herson Capri) — chamado de Egídio, na versão de 2024.

Ao descobrir o caso entre a companheira e o fazendeiro — somado a sede vingança pela morte de José Venâncio, vivido pelo ator Taumaturgo Ferreira — Damião decide matar o antagonista.

Então, o capanga e Deocleciano (Roberto Bonfim) armam uma tocaia contra Teodoro. Porém, o fazendeiro é apenas ferido no ataque e, após ser submetido a uma cirurgia, consegue se recuperar. No entanto, posteriormente, Teodoro acaba sendo morto e o autor do assassinato fica em segredo. Damião jura não ter sido ele.

Com o seguimento da trama, a verdade é revelada: Mariana (Adriana Esteves) é quem mata Teodoro com a ajuda de Zinho (Cosme dos Santos).

No fim da versão de 1993, Damião casa com Eliana, e esta herda as terras de Venâncio. Então, os dois têm um filho e terminam morando na fazenda.

Não há informações se o remake dará o mesmo destino ao jagunço.