Quem é William Levy, ator de novelas mexicanas apontado como novo romance de Simaria

O ator William Levy, 41 anos, está sendo apontado como o novo affair da cantora Simaria, dupla sertaneja de Simone Mendes. Conforme o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o romance iniciou após a artista se separar de Vicente Escrig, em 2021.

Levy nasceu em Cuba, mas possui cidadania mexicana e estadunidense. O ator trabalhou em novelas como Cuidado com o Anjo (2008) e Triunfo do Amor (2011), sendo um astro de novela do SBT.

O ator foi protagonista da produção colombiana "Café com Aroma de Mulher" (2021), disponível na Netflix, registrando 10 milhões de seguidores no Instagram.

Vida privada

William foi casado com a modelo e atriz estadunidense Elizabeth Gutierrez, por cerca de 20 anos, e se separou em janeiro de 2022. Com ela, teve dois filhos.

Durante a época das novelas Cuidado com o Anjo e Triunfo do Amor, a imprensa mexicana apontou que ele e Maite Perroni tiveram um caso.

Separação de Simaria

Em agosto de 2021, a cantora Simaria, da dupla com Simone, usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o espanhol Vicente Escrig. O casal estava junto há 14 anos.

Legenda: Simaria e Vicente estavam juntos há 14 anos Foto: reprodução/Instagram

Segundo Simaria, a decisão foi pensada em conjunto pelos dois, que devem continuar mantendo contato por conta dos filhos, frutos do relacionamento.

Simaria Cantora "Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas".

Além de fazer o anúncio, Simaria aproveitou a oportunidade para tranquilizar os fãs sobre a situação. Ela afirmou estar bem e com o objetivo de "ser ainda mais feliz".

"Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não", relatou.