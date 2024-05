Luana Piovani alfineta Scooby após o surfista ser elogiado na web por viajar ao RS

O surfista Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul, com um grupo de amigos, entre eles o também surfista e ex-BBB Lucas Chumbo, ajudando no resgate das vítimas da enchente que atinge o estado. O atleta está sendo muito elogiado na internet. Contudo, a ex-mulher fez um post nas redes sociais alfinetando o ex-companheiro.

“Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi pra escola. 'Pras' vacas que acham ele o máximo, pegue a senha…”, desabafou a atriz, se referindo ao primogênito, Dom, que decidiu morar no Brasil com o pai.

Luana também gravou vídeos falando sobre a situação do Rio Grande do Sul. “Tenho vários amigos lá... Fico muito abalada com notícias, imagens. Ontem já não estava muito fácil pra mim e terminei o dia tendo uma crise de choro. Benzuco, meu filho de 8 anos, veio me acolher. Fico tentando controlar, mas às vezes não dá. Simplesmente as lágrimas começam a saltar e não tem o que fazer, o santo do meu filho me acolhendo... Liz é mais madura, sabe que tudo está organizado”.

“Aí entrei nas redes sociais para ver a minha nova amiga Denise, da ONG Colo de mãe, a qual está fazendo um trabalho no Sul e estava checando informações com ela e acabei chegando em comentários tão estúpidos, grosseiros, absurdos... E eu tendo que engolir tudo. É muito desesperador quando não sabemos o que fazer e quais atitudes ter”, acrescentou.