Filho de Popó se declara para namorado: 'Lindo'

O estudante de Medicina Juan Freitas, um dos seis filhos do lutador Popó, se declarou para o novo namorado, o advogado Lucas Oliveira. “Lindo, sem você meu mundo não gira, ele capota”, escreveu Juan nas redes sociais. Os dois passaram o fim de semana na Praia do Forte, na Bahia.

Lucas também compartilhou fotos ao lado do companheiro. Ele trabalha com direito do consumidor. "Há mais de três anos ajudando o consumidor a resolver problemas. Mais de 200 Ebooks vendidos", se descreve em sua rede social.

Homenagem

Em fevereiro, quando Popó estava em evidência, devido à luta contra o ex-BBB Kleber Bambam, Juan escreveu uma homenagem para o pai na internet, destacando o apoio do lutador em relação a sua sexualidade.

“Quando, durante a minha adolescência, tive o meu direito de me 'assumir' violado, sem a minha permissão e o meu consentimento, no maior momento de dor e incerteza na minha vida, ele me acolheu como ninguém e não virou as costas quando mais precisei, cumprindo com a sua obrigação de me amar e me respeitar independente de qualquer coisa. E, não ironicamente, foi quando ele me abraçou por ser quem eu sou, que finalmente nos conectamos como pai e filho. Foi de tamanha hombridade essa atitude que, sem isso, eu não chegaria tão longe”, escreveu o estudante na ocasião.